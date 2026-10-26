Transmissão Bola de Ouro 2026: resultado da premiação ao vivo

A Bola de Ouro 2026 movimenta o futebol mundial nesta segunda-feira (26). A cerimônia começa às 17h, pelo horário de Brasília, no London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra. O evento reúne alguns dos principais nomes do esporte e anuncia os vencedores das categorias individuais e coletivas.

A 70ª edição da premiação, organizada pela revista francesa France Football, marca uma mudança histórica de endereço. Pela primeira vez, a cerimônia deixa Paris e acontece na capital inglesa, em homenagem a Stanley Matthews, primeiro jogador a conquistar o troféu, em 1956.

Veha quem ganhou como melhor jogador do mundo.

Onde assistir à Bola de Ouro 2026 ao vivo?

No Brasil, a transmissão da cerimônia será feita pelo streaming DAZN. A programação inclui a chegada dos convidados, o tapete vermelho e a entrega dos prêmios.

A escolha de Londres marca os 70 anos da premiação e presta homenagem a Stanley Matthews, vencedor da primeira edição, em 1956, quando defendia o Blackpool.

O período de avaliação dos jogadores nesta edição vai de 3 de agosto de 2025 a 19 de julho de 2026. A votação considera o desempenho individual, as conquistas coletivas e a conduta esportiva dos atletas.

Na edição de 2025, Ousmane Dembélé venceu na categoria masculina, enquanto Aitana Bonmatí foi eleita a melhor jogadora do mundo.

A expectativa para a cerimônia deste ano é conhecer os novos vencedores e descobrir se algum brasileiro conseguirá conquistar um dos principais prêmios do futebol internacional.

Quais brasileiros concorrem à Bola de Ouro 2026?

O Brasil tem representantes em diferentes categorias da premiação deste ano. Entre os indicados ao prêmio masculino de melhor jogador do mundo estão Vinícius Júnior, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do Paris Saint-Germain (PSG).

A goleira Lorena também representa o país na disputa pelo reconhecimento de melhor goleira do mundo. Já o Flamengo concorre ao prêmio de melhor clube masculino da temporada, ao lado de equipes europeias.

A lista de concorrentes reúne estrelas de diferentes ligas, como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lamine Yamal e Lionel Messi.