Futebol

Jogo do Galo hoje: onde assistir Atlético-MG x Chapecoense neste sábado

Jogo começa às 16h

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo do Galo no Brasileirão Foto: Getty
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O jogo do Galo hoje é contra a Chapecoense, neste sábado (19), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético-MG e Chapecoense se enfrentam às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O Atlético-MG chega para o confronto depois de vencer o Fluminense por 3 a 1 na rodada anterior e de garantir a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana. O Galo ocupa a sétima posição do Brasileirão, com 39 pontos em 26 jogos. A Chapecoense, por outro lado, está na lanterna do campeonato, com 17 pontos em 26 partidas. O time catarinense ainda tem um jogo atrasado contra o Vasco.

Onde assistir o jogo do Galo no Brasileirão?

O jogo entre Atlético-MG e Chapecoense será transmitido ao vivo pelo Premiere, no sistema pay-per-view. O confronto não terá transmissão pela TV aberta. Atlético-MG e Chapecoense entram em campo às 16h (de Brasília) deste sábado, 19 de setembro. A partida será realizada na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Veja como assistir ao jogo do Galo hoje:

  • Acesse o Premiere pela televisão por assinatura ou pelo serviço de streaming;
  • Faça login com os dados da sua assinatura;
  • Procure pela programação do Brasileirão e selecione Atlético-MG x Chapecoense;
  • A transmissão começa pouco antes das 16h, horário marcado para o início da partida.
  • Quem não tiver acesso ao Premiere poderá acompanhar os principais lances em tempo real pela internet.

O confronto é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Qual é a provável escalação do Atlético-MG?

O técnico Eduardo Domínguez deve escalar uma equipe próxima da considerada titular, já que o calendário terá uma pausa para a Data Fifa depois da rodada.

A provável escalação do Atlético-MG é: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo (Vitão) e Lodi; Alan Franco, Castaño e Fred; Bernard, Cuello e Cassierra.

Reinier e Maycon são cotados para começar no banco. Everson, Ruan Tressoldi e Victor Hugo estão fora por problemas físicos.

A Chapecoense deve entrar em campo com Anderson; Dudu, Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe, Giovanni Augusto, Marcinho, Túlio Eduardo e Garcez.

Giovanni Augusto retorna após ser preservado na partida contra o Internacional, enquanto o lateral Dudu pode fazer sua estreia. O zagueiro João Paulo está suspenso.

Confira: faltam quantas rodadas para o Brasileirão acabar

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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