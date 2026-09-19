Futebol

Jogo do Sporting hoje: assista Sporting x Arouca ao vivo (19/9)

Jogo começa às 16h30 com transmissão ao vivo para o país

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo do Sporting Getty Images
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Neste sábado, 19 de setembro, Sporting e Arouca entram em campo para duelo da 7ª rodada da Liga Portugal. A partida começa às 16h30 (horário de Brasília) e será no no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Onde assistir o jogo do Sporting?

No Brasil, o jogo do Sporting neste sábado vai ter transmissão ao vivo na Disney + e ESPN4, na TV fechada. Não há transmissão no canal aberto. No entanto, algumas plataformas de streaming e casas de apostas licenciadas podem oferecer a transmissão ao vivo.

Em Portugal, a partida será transmitida ao vivo pelo Sport TV.

Escalação Sporting e Arouca

O Sporting vai para o campo com Rui Silva; Iván Fresneda, Zeno Debast, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Sergi Altimira e Issa Doumbia; Geny Catamo, Rodrigo Zalazar e Flávio Gonçalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

Já o Arouca deve escalar Ignacio de Arruabarrena; Tiago Esgaio, Javier Sánchez, José Fontán e Orest Lebedenko; Taichi Fukui e Espen van Ee; Alfonso Trezza, Pablo Gozálbez e Nais Djouahra; Iván Barbero. Técnico: Vasco Seabra.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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