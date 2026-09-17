O Corinthians pode ser eliminado hoje da Libertadores ou não?
Tima joga as quartas da Libertadores; Santos já foi eliminado
O Corinthians enfrenta o Estudiantes nesta quarta-feira, 16 de setembro, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Depois do empate por 1 a 1 na Argentina, o Timão entra em campo precisando definir seu futuro na competição.
Corinthians pode ser eliminado da Libertadores?
O Corinthians pode ser eliminado da Libertadores nesta quarta-feira, dia 16. Como o primeiro confronto terminou empatado em 1 a 1, quem vencer o jogo de hoje garante a classificação para a semifinal.
O Corinthians chega para a decisão jogando em casa e precisa de uma vitória para avançar diretamente. Se o empate persistir após os 90 minutos, a vaga será decidida nos pênaltis.
Portanto, não existe vantagem para nenhum dos dois times no início da partida. O placar do primeiro jogo deixa o confronto completamente aberto.
Vitória do Corinthians = Corinthians classificado para a semifinal
Empate = Decisão nos pênaltis
Derrota do Corinthians = Corinthians eliminado da Libertadores
O vencedor deste confronto vai enfrentar na semifinal quem avançar de Flamengo x Independiente del Valle. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2 a 0, no Equador, e decide a classificação nesta quinta-feira, no Maracanã.
Portanto, a conta do Corinthians é simples: vencer o Estudiantes no tempo regulamentar.
Depois do 1 a 1 na partida de ida, qualquer vitória do time paulista coloca o clube na semifinal da Libertadores. Não há necessidade de considerar saldo de gols ou resultado de outros jogos.
Se Corinthians e Estudiantes voltarem a empatar, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis. A equipe que vencer a disputa avança.
Já uma derrota na Neo Química Arena encerra a participação do Corinthians na competição.
Quartas de final da Libertadores
Corinthians 1 x 1 Estudiantes — jogo de ida
Corinthians x Estudiantes — jogo de volta
Vitória do Corinthians — classificação
Empate — pênaltis
Vitória do Estudiantes — classificação argentina
O Corinthians tenta voltar a uma semifinal de Libertadores. O clube chegou à última fase entre os quatro melhores em apenas duas oportunidades, em 2000 e 2012, ano em que conquistou seu único título da competição.