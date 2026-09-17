Tima joga as quartas da Libertadores; Santos já foi eliminado

O Corinthians pode ser eliminado hoje da Libertadores ou não?

O Corinthians pode ser eliminado hoje da Libertadores ou não?

O Corinthians enfrenta o Estudiantes nesta quarta-feira, 16 de setembro, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Depois do empate por 1 a 1 na Argentina, o Timão entra em campo precisando definir seu futuro na competição.

Corinthians pode ser eliminado da Libertadores?

O Corinthians pode ser eliminado da Libertadores nesta quarta-feira, dia 16. Como o primeiro confronto terminou empatado em 1 a 1, quem vencer o jogo de hoje garante a classificação para a semifinal.

O Corinthians chega para a decisão jogando em casa e precisa de uma vitória para avançar diretamente. Se o empate persistir após os 90 minutos, a vaga será decidida nos pênaltis.

Portanto, não existe vantagem para nenhum dos dois times no início da partida. O placar do primeiro jogo deixa o confronto completamente aberto.

Vitória do Corinthians = Corinthians classificado para a semifinal

Empate = Decisão nos pênaltis

Derrota do Corinthians = Corinthians eliminado da Libertadores

O vencedor deste confronto vai enfrentar na semifinal quem avançar de Flamengo x Independiente del Valle. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2 a 0, no Equador, e decide a classificação nesta quinta-feira, no Maracanã.

Portanto, a conta do Corinthians é simples: vencer o Estudiantes no tempo regulamentar.

Depois do 1 a 1 na partida de ida, qualquer vitória do time paulista coloca o clube na semifinal da Libertadores. Não há necessidade de considerar saldo de gols ou resultado de outros jogos.

Se Corinthians e Estudiantes voltarem a empatar, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis. A equipe que vencer a disputa avança.

Já uma derrota na Neo Química Arena encerra a participação do Corinthians na competição.

Quartas de final da Libertadores

Corinthians 1 x 1 Estudiantes — jogo de ida

Corinthians x Estudiantes — jogo de volta

Vitória do Corinthians — classificação

Empate — pênaltis

Vitória do Estudiantes — classificação argentina

O Corinthians tenta voltar a uma semifinal de Libertadores. O clube chegou à última fase entre os quatro melhores em apenas duas oportunidades, em 2000 e 2012, ano em que conquistou seu único título da competição.