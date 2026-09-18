Onde vai passar o jogo do Ceará x Novorizontino hoje na Série B

Onde vai passar o jogo do Ceará x Novorizontino hoje na Série B

Ceará e Novorizontino entram em campo nesta sexta-feira, 18 de setembro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O time cearense ocupa a 15ª posição, com 32 pontos, enquanto o Novorizontino chega para a partida na liderança da competição, com 50 pontos.

Onde assistir Ceará x Novorizontino hoje ao vivo

A partida entre Ceará x Novorizontino hoje tem transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming. O jogo começa às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. O confronto também terá acompanhamento em tempo real pelos portais esportivos.

Data: 18 de setembro de 2026

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão – Fortaleza (CE)

TV: ESPN

Online: Disney+

Qual é a provável escalação de Ceará x Novorizontino

O duelo desta sexta-feira é válido pela 29ª rodada da Série B. O Ceará busca somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Novorizontino tenta manter a liderança da competição.

Ceará: Richard; Bryan Borges, Luizão, Júlio César e Sanchez; João Gabriel, Richardson e Melk; Nico Ferreira, Rian Santana e Saulo Mineiro. Técnico do Ceará: Daniel Paulista.

Novorizontino: Jordi; Madson, Gabriel Bahia, Patrick e Maykon Jesus; Luís Oyama, Léo Naldi, Reidiney, Rômulo e Nicolas Careca; Robson. Técnico do Novorizontino: Enderson Moreira.

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