Futebol

Onde vai passar o jogo do Ceará x Novorizontino hoje na Série B

Jogo começa às 20h30

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Ceará x Novorizontino hoje ao vivo Getty Images
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Ceará e Novorizontino entram em campo nesta sexta-feira, 18 de setembro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O time cearense ocupa a 15ª posição, com 32 pontos, enquanto o Novorizontino chega para a partida na liderança da competição, com 50 pontos.

Onde assistir Ceará x Novorizontino hoje ao vivo

A partida entre Ceará x Novorizontino hoje tem transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming. O jogo começa às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. O confronto também terá acompanhamento em tempo real pelos portais esportivos.

  • Data: 18 de setembro de 2026
  • Horário: 20h30 (horário de Brasília)
  • Local: Arena Castelão – Fortaleza (CE)
  • TV: ESPN
  • Online: Disney+

Qual é a provável escalação de Ceará x Novorizontino

O duelo desta sexta-feira é válido pela 29ª rodada da Série B. O Ceará busca somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Novorizontino tenta manter a liderança da competição.

Ceará: Richard; Bryan Borges, Luizão, Júlio César e Sanchez; João Gabriel, Richardson e Melk; Nico Ferreira, Rian Santana e Saulo Mineiro. Técnico do Ceará: Daniel Paulista.

Novorizontino: Jordi; Madson, Gabriel Bahia, Patrick e Maykon Jesus; Luís Oyama, Léo Naldi, Reidiney, Rômulo e Nicolas Careca; Robson. Técnico do Novorizontino: Enderson Moreira.

Vídeo: Memphis erra pênalti

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Corinthians é eliminado da Libertadores

VÍDEO: Memphis erra pênalti e Corinthians é eliminado da Libertadores

Corinthians pode ser eliminado da Libertadores

O Corinthians pode ser eliminado hoje da Libertadores ou não?

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Estudiantes: 3 formas de transmissão

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Estudiantes: 3 formas de transmissão

Onde assistir jogo do Benfica

Assistir jogo do Benfica x Milan na Liga Europa hoje: transmissão de graça

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Flamengo

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Flamengo e escalações (13/09/26)

onde assistir Benfica x Gil Vicente

Jogo do Benfica hoje: onde assistir Benfica x Gil Vicente (13/9)

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes