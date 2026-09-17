Futebol

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Estudiantes: 3 formas de transmissão

Corinthians entra em campo às 21h30

Escrito por Anny Malagolini
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O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira (16), às 21h30, contra o Estudiantes, na Neo Química Arena, em São Paulo, em busca de uma vaga na semifinal da Libertadores 2026. Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, o Timão precisa vencer para avançar diretamente ou decidir a classificação nos pênaltis em caso de novo empate.

Quem vai transmitir o jogo do Corinthians hoje?

O Corinthians enfrenta o Estudiantes nesta quarta-feira, 16 de setembro de 2026, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O duelo terá transmissão da TV Globo, na TV aberta, e da ge tv, pela internet. O torcedor também poderá acompanhar o jogo pelo Paramount+, serviço de streaming por assinatura.

Horário: 21h30
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Jogo: Corinthians x Estudiantes
Competição: quartas de final da Libertadores 2026
Onde assistir: TV Globo, ge tv e Paramount+

O que o Corinthians precisa para se classificar?

Depois do empate por 1 a 1 no jogo de ida, o Corinthians precisa vencer o Estudiantes nesta quarta-feira para avançar à semifinal da Libertadores. O empate não dá a classificação para nenhum dos dois times. Caso a partida termine novamente empatada no tempo regulamentar, a vaga será decidida nos pênaltis.

O vencedor do confronto enfrentará na semifinal quem avançar de Flamengo x Independiente del Valle.

Corinthians e Estudiantes fizeram o primeiro confronto das quartas de final no dia 9 de setembro, no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.

O jogo terminou empatado em 1 a 1, deixando a definição da vaga para a partida de volta na Neo Química Arena.

Agora, o Corinthians terá o apoio da torcida em São Paulo para tentar garantir a classificação entre os quatro melhores times da Libertadores. O jogo desta quarta-feira vale uma vaga na semifinal da Libertadores 2026. Com o confronto empatado em 1 a 1 no placar agregado, quem vencer avança diretamente. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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