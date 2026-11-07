Jogo do Galo hoje: onde vai passar Atlético-MG x Grêmio na semifinal
Partida começa às 18h
É dia de definição na Copa do Brasil! Atlético-MG e Grêmio entram em campo neste sábado, dia 7, para definir o primeiro finalista. A partida começa às 18h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, e vale a classificação para a decisão do torneio nacional.
O Tricolor gaúcho chega ao confronto com vantagem depois de vencer o jogo de ida por 2 a 0, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Com o resultado, a equipe pode empatar, vencer ou até perder por um gol de diferença para garantir a vaga na final. Já o Atlético-MG precisa vencer por três gols de diferença para avançar diretamente. Caso consiga uma vitória por dois gols de vantagem, a definição do classificado será nas cobranças de pênaltis.
Onde assistir Atlético-MG x Grêmio ao vivo?
O jogo Atlético-MG e Grêmio terá transmissão ao vivo pelo SporTV, Premiere e Amazon Prime Video, neste sábado (7), a partir das 18h (horário de Brasília).
Na televisão, os torcedores poderão acompanhar a partida pelo canal SporTV, disponível nas operadoras de TV por assinatura, ou pelo Premiere, serviço de pay-per-view. Pela internet, a transmissão estará disponível no Prime Video. Para assistir, é necessário acessar o aplicativo ou site da plataforma e procurar pelo evento esportivo.
O Atlético-MG chega pressionado para a partida decisiva. Depois da derrota por 2 a 0 em Porto Alegre, o time comandado por Eduardo Domínguez precisa de uma atuação ofensiva para tentar reverter a desvantagem e continuar na disputa pelo título. A equipe mineira atravessa uma sequência de cinco derrotas consecutivas, considerando os compromissos pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Jogando em casa, o Galo aposta no apoio da torcida para buscar a classificação.
Do outro lado, o Grêmio tenta administrar a vantagem construída no primeiro confronto. A equipe de Renato Portaluppi venceu o Atlético-MG por 2 a 0, com gols de Carlos Vinícius e Erick Noriega, e pode até perder por um gol de diferença para avançar.
Na última rodada do Brasileirão, o Tricolor perdeu por 3 a 1 para o Flamengo. O treinador preservou parte dos titulares pensando justamente no confronto decisivo pela Copa do Brasil.
Prováveis escalações
O técnico Eduardo Domínguez terá o retorno de Fred, recuperado de uma lesão muscular, e também poderá contar com Cassierra. A expectativa é que os dois sejam opções para reforçar o setor ofensivo do Atlético-MG.
Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Alan Franco, Vitão, Vitor Hugo (Lyanco) e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon e Fred; Bernard, Cassierra (Igor Gomes) e Cuello. Técnico: Eduardo Domínguez.
No Grêmio, Renato Portaluppi deve contar novamente com os titulares que foram poupados contra o Flamengo. A principal dúvida envolve Marlon, que sofreu uma pancada na panturrilha direita no primeiro jogo e será reavaliado.
Provável escalação do Grêmio: Weverton; Balbuena, Noriega (Kannemann) e Wallace; João Pedro, Villasanti, Dodi e Marlon (Caio Paulista); Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Renato Portaluppi.
Maiores campeões da Copa do Brasil
Confira o ranking atualizado até a edição de 2025 dos maiores campeões da Copa do Brasil:
|Posição
|Clube
|Títulos
|1º
|Cruzeiro
|6
|2º
|Flamengo
|5
|2º
|Grêmio
|5
|4º
|Corinthians
|4
|4º
|Palmeiras
|4
|6º
|Atlético-MG
|2
|7º
|Athletico-PR
|1
|7º
|Fluminense
|1
|7º
|Internacional
|1
|7º
|Vasco
|1
|7º
|Santos
|1
|7º
|São Paulo
|1
|7º
|Sport
|1
|7º
|Criciúma
|1
|7º
|Juventude
|1
|7º
|Paulista de Jundiaí
|1
|7º
|Santo André
|1