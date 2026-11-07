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Jogo do Galo hoje: onde vai passar Atlético-MG x Grêmio na semifinal

Partida começa às 18h

Escrito por Anny Malagolini
Atlético-MG x Grêmio
DCI
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É dia de definição na Copa do Brasil! Atlético-MG e Grêmio entram em campo neste sábado, dia 7, para definir o primeiro finalista. A partida começa às 18h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, e vale a classificação para a decisão do torneio nacional.

O Tricolor gaúcho chega ao confronto com vantagem depois de vencer o jogo de ida por 2 a 0, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Com o resultado, a equipe pode empatar, vencer ou até perder por um gol de diferença para garantir a vaga na final. Já o Atlético-MG precisa vencer por três gols de diferença para avançar diretamente. Caso consiga uma vitória por dois gols de vantagem, a definição do classificado será nas cobranças de pênaltis.

Onde assistir Atlético-MG x Grêmio ao vivo?

O jogo Atlético-MG e Grêmio terá transmissão ao vivo pelo SporTV, Premiere e Amazon Prime Video, neste sábado (7), a partir das 18h (horário de Brasília).

Na televisão, os torcedores poderão acompanhar a partida pelo canal SporTV, disponível nas operadoras de TV por assinatura, ou pelo Premiere, serviço de pay-per-view. Pela internet, a transmissão estará disponível no Prime Video. Para assistir, é necessário acessar o aplicativo ou site da plataforma e procurar pelo evento esportivo.

O Atlético-MG chega pressionado para a partida decisiva. Depois da derrota por 2 a 0 em Porto Alegre, o time comandado por Eduardo Domínguez precisa de uma atuação ofensiva para tentar reverter a desvantagem e continuar na disputa pelo título. A equipe mineira atravessa uma sequência de cinco derrotas consecutivas, considerando os compromissos pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Jogando em casa, o Galo aposta no apoio da torcida para buscar a classificação.

Do outro lado, o Grêmio tenta administrar a vantagem construída no primeiro confronto. A equipe de Renato Portaluppi venceu o Atlético-MG por 2 a 0, com gols de Carlos Vinícius e Erick Noriega, e pode até perder por um gol de diferença para avançar.

Na última rodada do Brasileirão, o Tricolor perdeu por 3 a 1 para o Flamengo. O treinador preservou parte dos titulares pensando justamente no confronto decisivo pela Copa do Brasil.

Prováveis escalações

O técnico Eduardo Domínguez terá o retorno de Fred, recuperado de uma lesão muscular, e também poderá contar com Cassierra. A expectativa é que os dois sejam opções para reforçar o setor ofensivo do Atlético-MG.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Alan Franco, Vitão, Vitor Hugo (Lyanco) e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon e Fred; Bernard, Cassierra (Igor Gomes) e Cuello. Técnico: Eduardo Domínguez.

No Grêmio, Renato Portaluppi deve contar novamente com os titulares que foram poupados contra o Flamengo. A principal dúvida envolve Marlon, que sofreu uma pancada na panturrilha direita no primeiro jogo e será reavaliado.

Provável escalação do Grêmio: Weverton; Balbuena, Noriega (Kannemann) e Wallace; João Pedro, Villasanti, Dodi e Marlon (Caio Paulista); Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Renato Portaluppi.

Maiores campeões da Copa do Brasil

Confira o ranking atualizado até a edição de 2025 dos maiores campeões da Copa do Brasil:

PosiçãoClubeTítulos
Cruzeiro6
Flamengo5
Grêmio5
Corinthians4
Palmeiras4
Atlético-MG2
Athletico-PR1
Fluminense1
Internacional1
Vasco1
Santos1
São Paulo1
Sport1
Criciúma1
Juventude1
Paulista de Jundiaí1
Santo André1

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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Onde assistir Cruzeiro x Bahia ao vivo Onde assistir Cruzeiro x Bahia ao vivo? O jogo entre Cruzeiro e Bahia terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Amazon Prime Video. Para acompanhar a partida, o torcedor precisa acessar a plataforma de streaming e ter uma assinatura ativa. O confronto começa às 21h30 (horário de Brasília) e coloca frente a frente duas equipes que disputam posições na parte de cima da tabela. O Cruzeiro busca manter a boa sequência na competição, enquanto o Bahia tenta conquistar pontos fora de casa para se aproximar do grupo que briga pelas primeiras colocações. O Cruzeiro chega para a 34ª rodada na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos. A equipe comandada pelo técnico Artur Jorge atravessa uma boa fase e vem de três vitórias consecutivas, incluindo o triunfo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no clássico da última rodada. A Raposa tenta aproveitar o mando de campo para somar mais três pontos e fortalecer sua posição na zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2027. Do outro lado, o Bahia ocupa o sexto lugar, com 53 pontos. O time dirigido por Rogério Ceni também vem de vitória: derrotou o São Paulo por 3 a 2, na Arena Fonte Nova, e busca manter o embalo para subir na classificação. Com quatro pontos de diferença para o adversário mineiro, o Tricolor baiano encara o confronto como uma oportunidade de diminuir a distância para os primeiros colocados. Prováveis escalações de Cruzeiro x Bahia O técnico Artur Jorge terá desfalques para montar o Cruzeiro. William, Lucas Villalba e Matheus Pereira cumprem suspensão, enquanto João Marcelo está fora por lesão no joelho. Fagner, Fabrício Bruno e Matías Viña aparecem entre as opções para ocupar as vagas. Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Matías Viña; Lucas Romero, Zé Lucas, Gerson e Bruno Rodrigues; Keny Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge. No Bahia, Rogério Ceni conta com o retorno do zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão na rodada anterior. O goleiro Léo Vieira segue fora por lesão.

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