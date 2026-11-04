Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje x Grêmio e escalação

Nesta quarta-feira, 4 de novembro, o líder do Campeonato Brasileiro entra em campo pela 34ª rodada, buscando ampliar sua vantagem na ponta da tabela. O jogo do Flamengo e Grêmio acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 19h30 (de Brasília). Veja a escalação e saiba onde assistir.

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje

O jogo entre Flamengo e Grêmio será transmitido nesta quarta-feira, 4 de novembro, pelo Premiere, no sistema de pay-per-view. O confronto começa às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Para assistir, o torcedor deve acessar o canal Premiere pela operadora de TV por assinatura ou entrar no aplicativo do serviço, fazer login com os dados da assinatura e selecionar a transmissão de Flamengo x Grêmio. Quem não tiver acesso ao pay-per-view poderá acompanhar o jogo em tempo real pelo portal ge.

Escalação

O Flamengo deve entrar em campo com mudanças em relação à equipe que goleou o Vasco por 4 a 1 na rodada anterior. O técnico Leonardo Jardim conta com o retorno de Carrascal, que cumpriu suspensão e volta ao time titular na vaga de Gonzalo Plata, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Lucas Paquetá segue fora por causa de um problema no joelho esquerdo. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas será titular, enquanto Alex Sandro também está entre os desfalques. A escalação do Flamengo será Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

No Grêmio, Renato Portaluppi também terá problemas para montar a equipe. O goleiro Weverton e o atacante Carlos Vinícius estão suspensos e não enfrentam o Flamengo. Gabriel Grando assume a meta gremista, enquanto Braithwaite fica responsável pelo ataque. Marlon, Nardoni, Diego Caito, Pavon e Danilo Barbosa também estão fora por problemas físicos. A equipe gaúcha deve começar com Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Pedro Gabriel; Dodi, Villasanti e Noriega; Tetê, Caio Paulista e Braithwaite.

Quem vai ganhar o Brasileirão 2026

O Flamengo ampliou sua vantagem na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro e aparece como grande favorito à conquista da edição de 2026. De acordo com levantamento do Gato Mestre, do ge, publicado em 30 de outubro, o clube carioca alcançou 84,79% de probabilidade de terminar a competição na primeira colocação. É o maior índice registrado pelo time ao longo desta temporada.

A mudança ocorreu depois dos resultados da 33ª rodada. Enquanto o Flamengo venceu o Vasco por 4 a 1, no clássico disputado no Nilton Santos, o Palmeiras não saiu do empate sem gols diante do Santos. Os resultados favoreceram diretamente o Rubro-Negro, que abriu três pontos de vantagem sobre o rival paulista e também passou a ter duas vitórias a mais.

Com o novo cenário, as chances de título do Flamengo saltaram de 68,65% para 84,79%. Já o Palmeiras, que chegou a apresentar uma evolução nas projeções nas rodadas anteriores, viu sua probabilidade cair de 32,84% para 15,21%.