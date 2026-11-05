Onde vai passar o jogo do Cruzeiro x Bahia pelo Brasileirão

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro x Bahia pelo Brasileirão

Cruzeiro e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (5), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte, e terá transmissão exclusiva pelo streaming. Veja onde assistir ao jogo ao vivo, o horário e as prováveis escalações.

Onde assistir Cruzeiro x Bahia ao vivo?

O jogo entre Cruzeiro e Bahia terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Amazon Prime Video. Para acompanhar a partida, o torcedor precisa acessar a plataforma de streaming e ter uma assinatura ativa.

O confronto começa às 21h30 (horário de Brasília) e coloca frente a frente duas equipes que disputam posições na parte de cima da tabela. O Cruzeiro busca manter a boa sequência na competição, enquanto o Bahia tenta conquistar pontos fora de casa para se aproximar do grupo que briga pelas primeiras colocações.

O Cruzeiro chega para a 34ª rodada na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos. A equipe comandada pelo técnico Artur Jorge atravessa uma boa fase e vem de três vitórias consecutivas, incluindo o triunfo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no clássico da última rodada.

A Raposa tenta aproveitar o mando de campo para somar mais três pontos e fortalecer sua posição na zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2027.

Do outro lado, o Bahia ocupa o sexto lugar, com 53 pontos. O time dirigido por Rogério Ceni também vem de vitória: derrotou o São Paulo por 3 a 2, na Arena Fonte Nova, e busca manter o embalo para subir na classificação.

Com quatro pontos de diferença para o adversário mineiro, o Tricolor baiano encara o confronto como uma oportunidade de diminuir a distância para os primeiros colocados.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Bahia

O técnico Artur Jorge terá desfalques para montar o Cruzeiro. William, Lucas Villalba e Matheus Pereira cumprem suspensão, enquanto João Marcelo está fora por lesão no joelho. Fagner, Fabrício Bruno e Matías Viña aparecem entre as opções para ocupar as vagas.

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Matías Viña; Lucas Romero, Zé Lucas, Gerson e Bruno Rodrigues; Keny Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

No Bahia, Rogério Ceni conta com o retorno do zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão na rodada anterior. O goleiro Léo Vieira segue fora por lesão.

Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Cristian Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.