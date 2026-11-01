Onde vai passar o jogo do Grêmio x Atlético-MG hoje pela Copa do Brasil

Onde vai passar o jogo do Grêmio x Atlético-MG hoje pela Copa do Brasil

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 1º de novembro, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil 2026. A partida será disputada às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e coloca frente a frente duas equipes que buscam uma vaga na decisão do torneio nacional.

Onde assistir Grêmio e Galo ao vivo?

O jogo entre Grêmio e Atlético-MG será transmitido ao vivo pelo SporTV, Premiere e Amazon Prime Video, neste domingo (1º), a partir das 18h30 (horário de Brasília). Para assistir pela televisão, basta sintonizar o SporTV, em uma operadora de TV por assinatura, ou o Premiere, para quem possui o pacote de futebol.

Já pela internet, os torcedores podem acessar o aplicativo ou site do Prime Video, fazer login com uma conta que tenha assinatura ativa e procurar pela transmissão de Grêmio x Atlético-MG na área de eventos ao vivo. O jogo também poderá ser acompanhado em tempo real pelo ge.

O Galo chega à semifinal depois de eliminar o Cruzeiro nas quartas de final. Após empate por 1 a 1 no primeiro jogo, o time alvinegro venceu por 2 a 1 na partida de volta e garantiu a classificação.

Já o Grêmio avançou depois de superar o Internacional. A equipe gaúcha empatou sem gols no primeiro Gre-Nal e venceu o rival por 3 a 1 no confronto decisivo.

Prováveis escalações de Grêmio x Atlético-MG

O técnico Renato Portaluppi deve escalar o Grêmio com uma formação semelhante à utilizada nas últimas partidas. A principal dúvida está na defesa, com Walter Kannemann disputando uma vaga com Fabián Balbuena. O Tricolor não poderá contar com Pavón, Diego Caito, Danilo Barbosa e Juan Nardoni, todos em recuperação de lesões musculares.

Do lado do Atlético, Eduardo Domínguez terá novidades para montar a equipe. O goleiro Everson e o atacante Tomás Cuello voltaram a ficar à disposição e podem aparecer entre os titulares. A principal baixa é Reinier, que sofreu uma lesão muscular na derrota para o Cruzeiro. Fred, Cassierra, Thiago Borbas e Ruan Tressoldi também estão fora.

Provável escalação do Grêmio: Weverton; João Pedro, Gustavo Martins, Balbuena (Kannemann), Wallace e Marlon; Noriega e Villasanti; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius. Técnico: Renato Portaluppi.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson (Gabriel Delfim); Alan Franco, Lyanco, Vitão e Renan Lodi; Maycon, Kevin Castaño, Bernard e Victor Hugo (Igor Gomes); Cuello e Cauã Soares (Victor Hugo). Técnico: Eduardo Domínguez.

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