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Onde vai passar o jogo do Grêmio x Atlético-MG hoje pela Copa do Brasil

Jogo começa às 18h30

Escrito por João Conrado Kneipp
Onde assistir Grêmio e Galo ao vivo
Foto: DCI
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Grêmio e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 1º de novembro, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil 2026. A partida será disputada às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e coloca frente a frente duas equipes que buscam uma vaga na decisão do torneio nacional.

Onde assistir Grêmio e Galo ao vivo?

O jogo entre Grêmio e Atlético-MG será transmitido ao vivo pelo SporTV, Premiere e Amazon Prime Video, neste domingo (1º), a partir das 18h30 (horário de Brasília). Para assistir pela televisão, basta sintonizar o SporTV, em uma operadora de TV por assinatura, ou o Premiere, para quem possui o pacote de futebol.

Já pela internet, os torcedores podem acessar o aplicativo ou site do Prime Video, fazer login com uma conta que tenha assinatura ativa e procurar pela transmissão de Grêmio x Atlético-MG na área de eventos ao vivo. O jogo também poderá ser acompanhado em tempo real pelo ge.

O Galo chega à semifinal depois de eliminar o Cruzeiro nas quartas de final. Após empate por 1 a 1 no primeiro jogo, o time alvinegro venceu por 2 a 1 na partida de volta e garantiu a classificação.

Já o Grêmio avançou depois de superar o Internacional. A equipe gaúcha empatou sem gols no primeiro Gre-Nal e venceu o rival por 3 a 1 no confronto decisivo.

Prováveis escalações de Grêmio x Atlético-MG

O técnico Renato Portaluppi deve escalar o Grêmio com uma formação semelhante à utilizada nas últimas partidas. A principal dúvida está na defesa, com Walter Kannemann disputando uma vaga com Fabián Balbuena. O Tricolor não poderá contar com Pavón, Diego Caito, Danilo Barbosa e Juan Nardoni, todos em recuperação de lesões musculares.

Do lado do Atlético, Eduardo Domínguez terá novidades para montar a equipe. O goleiro Everson e o atacante Tomás Cuello voltaram a ficar à disposição e podem aparecer entre os titulares. A principal baixa é Reinier, que sofreu uma lesão muscular na derrota para o Cruzeiro. Fred, Cassierra, Thiago Borbas e Ruan Tressoldi também estão fora.

Provável escalação do Grêmio: Weverton; João Pedro, Gustavo Martins, Balbuena (Kannemann), Wallace e Marlon; Noriega e Villasanti; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius. Técnico: Renato Portaluppi.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson (Gabriel Delfim); Alan Franco, Lyanco, Vitão e Renan Lodi; Maycon, Kevin Castaño, Bernard e Victor Hugo (Igor Gomes); Cuello e Cauã Soares (Victor Hugo). Técnico: Eduardo Domínguez.

Maiores campeões da Copa do Brasil

Confira o ranking atualizado até a edição de 2025 dos maiores campeões da Copa do Brasil:

PosiçãoClubeTítulos
Cruzeiro6
Flamengo5
Grêmio5
Corinthians4
Palmeiras4
Atlético-MG2
Athletico-PR1
Fluminense1
Internacional1
Vasco1
Santos1
São Paulo1
Sport1
Criciúma1
Juventude1
Paulista de Jundiaí1
Santo André1

João Conrado Kneipp jornalista
João Conrado Kneipp

Jornalista pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com passagens pelo jornal Todo Dia e Yahoo Brasil.

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