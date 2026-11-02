Futebol

Onde vai passar o jogo do Benfica x Alverca no Campeonato Português

Jogo começa às 17h15

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Benfica x Alverca ao vivo
DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

O Benfica entra em campo nesta segunda-feira (2) para enfrentar o Alverca pela 10ª rodada do Campeonato Português 2026/27. A partida será disputada no Estádio da Luz, em Lisboa, e coloca frente a frente equipes que vivem momentos diferentes na competição.

Na vice-liderança, com 22 pontos, o Benfica busca aproveitar o mando de campo para continuar na perseguição ao Porto. Já o Alverca tenta voltar a pontuar depois de uma derrota na rodada anterior e melhorar sua posição na tabela.

Onde assistir Benfica x Alverca ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar o duelo entre Benfica e Alverca pelo streaming. A transmissão será realizada pelo Disney+, no plano que disponibiliza os jogos da competição. O confronto está marcado para as 17h15 (horário de Brasília).

O Benfica chega ao compromisso com a necessidade de somar três pontos para não deixar o Porto ampliar a vantagem na liderança. A equipe comandada por Marco Silva ocupa a segunda colocação, com 22 pontos conquistados em nove partidas.

O momento ofensivo também favorece os donos da casa. Foram 26 gols marcados nas primeiras nove rodadas, número que coloca o Benfica entre os ataques mais produtivos do campeonato. Na última apresentação pela Taça da Liga, o time venceu o Gil Vicente por 4 a 1 e garantiu a classificação.

Para o duelo desta segunda, a expectativa é de que Marco Silva utilize uma formação próxima da força máxima. Leandro Barreiro, Enzo Barrenechea e Daniel Banjaqui aparecem entre os jogadores indisponíveis por problemas físicos.

Do outro lado, o Alverca ocupa a parte intermediária da classificação, com 11 pontos. A equipe comandada por Sérgio Ferreira vinha de uma sequência de três vitórias no Campeonato Português, mas perdeu para o Arouca na rodada passada.

A missão em Lisboa será complicada, principalmente diante de um adversário que costuma aproveitar bem os jogos em seu estádio. O Alverca também terá problemas para montar a equipe: Steven Baseya e André Vidigal cumprem suspensão, enquanto Bastien Meupiyou e Samit Abdulai estão entre as baixas médicas.

Prováveis escalações de Benfica x Alverca

O Benfica deve escalar Samuel Soares; Alexander Bah, Tomás Araújo, Clément Lenglet e Samuel Dahl; Fredrik Aursnes, João Palhinha; Dodi Lukebakio, Georgiy Sudakov e Gianluca Prestianni; Vangelis Pavlidis. Técnico: Marco Silva.

Alverca tem Matheus Mendes; Yaya Bojang, Sergi Gómez e Isaac James; Diogo Spencer, Rayan Lucas, Davy Gui e Chissumba; Chiquinho, Dawda Camara e Figueiredo. Técnico: Sérgio Ferreira.

O Benfica aparece como favorito para o confronto, principalmente pela campanha na competição, pelo desempenho ofensivo e pelo fator casa.

O histórico do confronto também favorece o time de Lisboa. Em 12 partidas pelo Campeonato Português, o Benfica conquistou oito vitórias, enquanto o Alverca venceu três vezes. Houve ainda um empate.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Onde assistir Grêmio e Galo ao vivo

Onde vai passar o jogo do Grêmio x Atlético-MG hoje pela Copa do Brasil

Onde assistir Corinthians x Cruzeiro ao vivo

Final do Brasileirão Sub-17: onde assistir Corinthians x Cruzeiro hoje

Manchester City x Brighton

Onde assistir Manchester City x Brighton sábado na Premier League.

Onde vai passar Corinthians x Mirassol hoje

Onde vai passar Corinthians x Mirassol hoje? Duas formas de transmissão

Onde assistir a Vasco x Flamengo hoje

Jogo do Flamengo x Vasco vai passar na Globo hoje? Veja onde assistir ao vivo

Onde vai passar o jogo do Galo x Cruzeiro

Jogo do Galo hoje: onde assistir Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo pelo Brasileirão

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes