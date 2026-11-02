Onde vai passar o jogo do Benfica x Alverca no Campeonato Português

Onde vai passar o jogo do Benfica x Alverca no Campeonato Português

O Benfica entra em campo nesta segunda-feira (2) para enfrentar o Alverca pela 10ª rodada do Campeonato Português 2026/27. A partida será disputada no Estádio da Luz, em Lisboa, e coloca frente a frente equipes que vivem momentos diferentes na competição.

Na vice-liderança, com 22 pontos, o Benfica busca aproveitar o mando de campo para continuar na perseguição ao Porto. Já o Alverca tenta voltar a pontuar depois de uma derrota na rodada anterior e melhorar sua posição na tabela.

Onde assistir Benfica x Alverca ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar o duelo entre Benfica e Alverca pelo streaming. A transmissão será realizada pelo Disney+, no plano que disponibiliza os jogos da competição. O confronto está marcado para as 17h15 (horário de Brasília).

O Benfica chega ao compromisso com a necessidade de somar três pontos para não deixar o Porto ampliar a vantagem na liderança. A equipe comandada por Marco Silva ocupa a segunda colocação, com 22 pontos conquistados em nove partidas.

O momento ofensivo também favorece os donos da casa. Foram 26 gols marcados nas primeiras nove rodadas, número que coloca o Benfica entre os ataques mais produtivos do campeonato. Na última apresentação pela Taça da Liga, o time venceu o Gil Vicente por 4 a 1 e garantiu a classificação.

Para o duelo desta segunda, a expectativa é de que Marco Silva utilize uma formação próxima da força máxima. Leandro Barreiro, Enzo Barrenechea e Daniel Banjaqui aparecem entre os jogadores indisponíveis por problemas físicos.

Do outro lado, o Alverca ocupa a parte intermediária da classificação, com 11 pontos. A equipe comandada por Sérgio Ferreira vinha de uma sequência de três vitórias no Campeonato Português, mas perdeu para o Arouca na rodada passada.

A missão em Lisboa será complicada, principalmente diante de um adversário que costuma aproveitar bem os jogos em seu estádio. O Alverca também terá problemas para montar a equipe: Steven Baseya e André Vidigal cumprem suspensão, enquanto Bastien Meupiyou e Samit Abdulai estão entre as baixas médicas.

Prováveis escalações de Benfica x Alverca

O Benfica deve escalar Samuel Soares; Alexander Bah, Tomás Araújo, Clément Lenglet e Samuel Dahl; Fredrik Aursnes, João Palhinha; Dodi Lukebakio, Georgiy Sudakov e Gianluca Prestianni; Vangelis Pavlidis. Técnico: Marco Silva.

Alverca tem Matheus Mendes; Yaya Bojang, Sergi Gómez e Isaac James; Diogo Spencer, Rayan Lucas, Davy Gui e Chissumba; Chiquinho, Dawda Camara e Figueiredo. Técnico: Sérgio Ferreira.

O Benfica aparece como favorito para o confronto, principalmente pela campanha na competição, pelo desempenho ofensivo e pelo fator casa.

O histórico do confronto também favorece o time de Lisboa. Em 12 partidas pelo Campeonato Português, o Benfica conquistou oito vitórias, enquanto o Alverca venceu três vezes. Houve ainda um empate.