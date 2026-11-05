Transmissão jogo do Benfica hoje: assistir ao vivo e de graça a Liga Europa

Transmissão jogo do Benfica hoje: assistir ao vivo e de graça a Liga Europa

Benfica e Lech Poznan entram em campo nesta quinta-feira, 5 de novembro, pela quarta rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2026/2027. O confronto começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal.

Onde assistir Benfica x Lech Poznan ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar o Benfica x Lech Poznan pela internet, sem necessidade de assinatura de um serviço de TV paga. A transmissão está programada para o canal oficial da CazéTV na plataforma de vídeos.

Data: quinta-feira, 5 de novembro de 2026;

Horário: 17h (de Brasília);

Local: Estádio da Luz, em Lisboa;

Competição: Liga Europa 2026/2027;

Rodada: quarta da fase de liga;

Transmissão: CazéTV (YouTube).

Como chegam Benfica e Lech Poznan para o jogo?

O Benfica chega ao compromisso europeu em excelente momento. A equipe portuguesa venceu os três primeiros jogos da fase de liga e soma nove pontos, ocupando a parte de cima da classificação, ao lado de outros clubes com 100% de aproveitamento.

A campanha dos Encarnados começou com uma vitória por 2 a 0 sobre o Milan. Na sequência, o time derrotou o Celtic por 4 a 1 e repetiu o placar diante do Omonia. São dez gols marcados e apenas dois sofridos até aqui.

Comandado por Marco Silva, o Benfica também atravessa uma sequência positiva no cenário nacional. A equipe venceu o Alverca por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Português e busca aproveitar o fator casa para conquistar mais três pontos na competição continental.

Um dos nomes para ficar de olho é o atacante grego Vangelis Pavlidis. O jogador vive boa fase, marcou nas últimas quatro partidas pelo clube e também deixou sua marca nos dois jogos em que começou como titular nesta edição da Liga Europa.

Do outro lado, o Lech Poznan tenta transformar o bom desempenho no Campeonato Polonês em resultados no torneio continental. A equipe ocupa a liderança da competição nacional, com 31 pontos em 12 rodadas, e chega de uma vitória por 3 a 1 sobre o Wisla Krakow.

Na Liga Europa, porém, a situação é diferente. O clube polonês tem apenas um ponto e aparece na 32ª posição entre os 36 participantes. Foram duas derrotas por 4 a 0, contra Crystal Palace e Bayer Leverkusen, além de um empate por 1 a 1 com o Sunderland.

O resultado em Lisboa será importante para as pretensões do Lech Poznan, que precisa pontuar para melhorar sua posição e continuar na disputa por uma vaga na próxima fase.