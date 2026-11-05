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Transmissão jogo do Benfica hoje: assistir ao vivo e de graça a Liga Europa

Jogo começa às 17h

Escrito por João Conrado Kneipp
Transmissão jogo do Benfica hoje
Foto: DCI
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Benfica e Lech Poznan entram em campo nesta quinta-feira, 5 de novembro, pela quarta rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2026/2027. O confronto começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal.

Onde assistir Benfica x Lech Poznan ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar o Benfica x Lech Poznan pela internet, sem necessidade de assinatura de um serviço de TV paga. A transmissão está programada para o canal oficial da CazéTV na plataforma de vídeos.

  • Data: quinta-feira, 5 de novembro de 2026;
  • Horário: 17h (de Brasília);
  • Local: Estádio da Luz, em Lisboa;
  • Competição: Liga Europa 2026/2027;
  • Rodada: quarta da fase de liga;
  • Transmissão: CazéTV (YouTube).

Como chegam Benfica e Lech Poznan para o jogo?

O Benfica chega ao compromisso europeu em excelente momento. A equipe portuguesa venceu os três primeiros jogos da fase de liga e soma nove pontos, ocupando a parte de cima da classificação, ao lado de outros clubes com 100% de aproveitamento.

A campanha dos Encarnados começou com uma vitória por 2 a 0 sobre o Milan. Na sequência, o time derrotou o Celtic por 4 a 1 e repetiu o placar diante do Omonia. São dez gols marcados e apenas dois sofridos até aqui.

Comandado por Marco Silva, o Benfica também atravessa uma sequência positiva no cenário nacional. A equipe venceu o Alverca por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Português e busca aproveitar o fator casa para conquistar mais três pontos na competição continental.

Um dos nomes para ficar de olho é o atacante grego Vangelis Pavlidis. O jogador vive boa fase, marcou nas últimas quatro partidas pelo clube e também deixou sua marca nos dois jogos em que começou como titular nesta edição da Liga Europa.

Do outro lado, o Lech Poznan tenta transformar o bom desempenho no Campeonato Polonês em resultados no torneio continental. A equipe ocupa a liderança da competição nacional, com 31 pontos em 12 rodadas, e chega de uma vitória por 3 a 1 sobre o Wisla Krakow.

Na Liga Europa, porém, a situação é diferente. O clube polonês tem apenas um ponto e aparece na 32ª posição entre os 36 participantes. Foram duas derrotas por 4 a 0, contra Crystal Palace e Bayer Leverkusen, além de um empate por 1 a 1 com o Sunderland.

O resultado em Lisboa será importante para as pretensões do Lech Poznan, que precisa pontuar para melhorar sua posição e continuar na disputa por uma vaga na próxima fase.

João Conrado Kneipp jornalista
João Conrado Kneipp

Jornalista pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com passagens pelo jornal Todo Dia e Yahoo Brasil.

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