Onde vai passar São Paulo x Corinthians hoje? Três formas de transmissão

Onde vai passar São Paulo x Corinthians hoje? Três formas de transmissão

São Paulo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 4 de novembro, em um clássico válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos.

O Tricolor tenta se recuperar da derrota para o Bahia e conquistar pontos para melhorar sua posição na tabela. Do outro lado, o Timão chega embalado pela vitória sobre o Mirassol, mas ainda precisa pontuar para deixar a zona de rebaixamento.

Onde assistir São Paulo x Corinthians ao vivo?

O torcedor que quiser acompanhar o clássico entre São Paulo e Corinthians terá três opções de transmissão nesta quarta-feira (4). O jogo será exibido pela TV Globo, na televisão aberta, pelo Premiere, serviço de pay-per-view, e pela ge TV, no YouTube.

A bola começa a rolar às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro. O duelo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente dois rivais que vivem situações diferentes na reta final da competição.

Quem não puder assistir à transmissão poderá acompanhar os principais lances, atualizações do placar e informações da partida em tempo real nos portais esportivos.

Para assistir pela internet, o torcedor pode acessar a ge TV pelo YouTube ou utilizar o Premiere, conforme o plano contratado.

Como chegam São Paulo e Corinthians para o jogo?

O São Paulo chega ao clássico depois de perder para o Bahia por 3 a 2, na Arena Fonte Nova. A equipe comandada por Dorival Júnior ocupa a décima colocação do Brasileirão, com 43 pontos, e tenta voltar a vencer para melhorar sua campanha na competição.

O Corinthians, por sua vez, vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol. O resultado encerrou uma sequência de dez partidas sem vencer no campeonato e deu fôlego ao elenco na luta contra o rebaixamento.

Mesmo com os três pontos conquistados na última rodada, o Timão permanece na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 36 pontos. Por isso, o clássico representa uma oportunidade importante para a equipe tentar deixar o Z4.

Prováveis escalações

O São Paulo deve contar com o retorno de Artur, recuperado de um problema na região lombar. O técnico Dorival Júnior prepara a equipe para o clássico com Rafael no gol e Calleri como referência no ataque.

São Paulo: Rafael; Newton, Arboleda e Rafael Tolói; Pedro Lima, Djhordney, Bobadilla e Iago; Artur, Lucas e Luciano. Técnico: Dorival Júnior.

O Corinthians terá de fazer uma mudança na lateral direita, já que Matheuzinho está suspenso. Pedro Milans é o favorito para ocupar a posição. Memphis Depay voltou a treinar com o elenco e pode aparecer entre as opções no banco.

Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Matheus Bidu, Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Clarence Seedorf.