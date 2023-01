Jogo do Grêmio na Copinha hoje: onde assistir ao vivo e horário - 08/01/2023

Pela terceira e última rodada da fase de grupos, o Grêmio enfrenta o Francana neste domingo, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a partir das 17h15 (horário de Brasília). O jogo do Grêmio na Copinha hoje será no Estádio Lanchão, em Franca. Descubra onde assistir ao jogo de hoje no texto abaixo.

Onde assistir jogo do Grêmio na Copinha hoje

Sintonize o SporTV para assistir o jogo do Grêmio na Copinha hoje às 17h15 (Horário de Brasília).

A emissora está disponível em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo em todo e qualquer estado do Brasil. É só sintonizar e curtir a rodada da Copinha.

Também dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming que retransmite o sinal do canal ao vivo para todos os assinantes tanto no site (www.globoplay.globo.com) como no aplicativo.

Nos estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão vai começar a partir das 16h15.

Data: Domingo, 08 de janeiro de 2023

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Lanchão, em Franca

TV: SporTV

Online: GloboPlay

Como estão Francana e Grêmio na Copinha

Com apenas uma vitória, o Francana tem uma pequena chance de avançar até a segunda fase da Copinha. Em terceiro lugar, terá que vencer o jogo deste domingo e torcer por tropeço do Guarani diante do Cruzeiro. Na última rodada ganhou do próprio elenco alagoano.

O Grêmio, por outro lado, só precisa de um empate ou vitória para se garantir na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com 4 pontos, o tricolor gaúcho contabiliza um triunfo e um empate no grupo 8 até aqui. Na última rodada o Grêmio venceu o Guarani.

Escalações:

Provável escalação do Francana: Gustavo; Arthur, Gabriel, Hugo, Igor Gabriel; Kaua, Victor Hugo, Gustavo, Nelio; Gabriel e Derick.

Provável escalação do Grêmio: Arthur; Cristiano, João Pedro, Viery, Wesley Costa; Mila, Hiago, Rubens, Kauan Kelvin; Zinho, Pedro Clemente.

Classificação do grupo do Grêmio na Copinha 2023

Falta pouco para o elenco gremista carimbar o seu passaporte até a segunda fase da Copinha. Líder no grupo 8 com quatro pontos, o time só precisa de um empate para garantir a vaga.

Já o Guarani e o Francana estão empatados com 3 pontos e precisam vencer o desafio neste domingo se quiserem garantir a classificação.

GRUPO 8

1 Grêmio - 4 pontos

2 Guarani - 3 pontos

3 Francana - 3 pontos

4 Cruzeiro AL - 1 ponto

Quem o Grêmio pode enfrentar na segunda fase?

Na segunda fase, o Grêmio pode jogar contra os participantes do grupo 7, são eles Athletico PR, Barretos, Picos ou São Bento, a depender das posições em cada grupo.

Se o Grêmio terminar em primeiro, aí vai jogar contra o segundo colocado do grupo 7. Caso contrário, se ficar em segundo lugar em seu grupo, ai enfrentará o primeiro lugar da chave ao lado.

O Grêmio busca o primeiro título da Copinha.

