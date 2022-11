Jogo do Japão hoje x Costa Rica: horário, onde vai passar na TV e online

As seleções de Japão e Costa Rica disputam a segunda rodada da fase de grupos neste domingo, com transmissão ao vivo Japão x Costa Rica

Depois de estrear com vitória em cima dos alemães, o Japão volta a jogar neste domingo, 27 de novembro, pela segunda rodada do grupo E na Copa do Mundo do Catar. O adversário da vez é a Costa Rica. No Estádio Ahmed bin Ali, o jogo do Japão hoje vai começar às 07h (Horário de Brasília) por isso coloque o seu despertador e saiba onde assistir ao vivo o jogo da Copa hoje.

Estão no grupo E as seleções de Alemanha, Espanha, Japão e Costa Rica.

Qual é o horário do jogo do Japão hoje?

Coloque o despertador para tocar mais cedo neste domingo, porque o jogo do Japão hoje na Copa do Mundo vai começar às 07h (horário de Brasília).

Lembrando que se você mora nos estados de Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul ou Fernando de Noronha, deve ficar atento com as diferenças de horário.

Como o Catar está na frente por 6 horas, os jogos serão transmitidos sempre nos horários de manhã e a tarde aqui em terras brasileiras.

Que horas: 07h (horário de Brasília)

Onde vai ser: Estádio Ahmed bin Ali, em Ar-Rayyan, Catar.

Temperatura: 22º C

Arbitragem: Michael Oliver

Qual é a rodada: 2ª rodada do grupo E

Como assistir ao jogo do Japão hoje?

O jogo do Japão hoje vai passar nos seguintes canais de TV:

Globo (Globo)

SporTV (TV fechada)

Se você prefere assistir online, pode sintonizar em:

GloboPlay (www.globoplay.globo.com)

portal GE (www.ge.globo.com)

FIFA+ (www.fifa.com)

Pela TV aberta, o torcedor pode assistir ao jogo do Japão hoje em qualquer estado na Globo. Renata Silveira narra a partida ao lado de Richarlyson, Formiga e Paulo César de Oliveira.

Já no SporTV, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura. A emissora não disponibilizou a equipe de transmissão.

Você pode assistir nas plataformas do GloboPlay também se não assinante. É só se cadastrar com email ou acessar a sua conta da Conta Globo pelo Facebook, Apple ou Google. Além disso, pode assistir direto no portal GE ou até no FIFA+, serviço de streaming da FIFA com o sinal aberto e de graça.

Escalações de Japão x Costa Rica:

Provável escalação do Japão: Gonda; Itakura, Sakai, Yoshida, Nagatomo; Tanaka, Endo, Kamada; Ito, Maeda e Kubo.

Provável escalação de Costa Rica: Navas; Fuller, Duarte, Calvo, Oviedo; Celso Borges, Tejeda, Martínez, Benette; Contreras e Campbell.

Nenhuma da seleções tem desfalques para o jogo deste domingo na Copa do Mundo. Isso significa que ambos entrarão completos para jogar a segunda rodada.

Como está a situação do grupo E?

A estreia do Japão foi perfeita. Contra a Alemanha, os samurais garantiram os três pontos por 2 a 1, de virada no placar, para assumir a liderança do grupo E.

A Espanha, por outro lado, aplicou uma goleada de 7 a 0 na Costa Rica, o que deu ao elenco espanhol a vantagem no saldo de gols e instantaneamente a primeira posição do grupo. Para a segunda rodada, a briga pela liderança será o principal que veremos entre as seleções japonesa e espanhola.

Já a Costa Rica, que enfrenta o Japão na manhã deste domingo, vai mostrar o lado ofensivo para buscar os três pontos e assim continuar viva na competição. Caso contrário, estará desclassificada da Copa.

GRUPO E

1 Espanha - 3 pontos

2 Japão - 3 pontos

3 Alemanha - 0 pontos

4 Costa Rica - 0 pontos

Como funciona a Copa do Mundo do Catar?

Organizada pela FIFA, a Copa do Mundo reúne trinta e duas seleções entre todos os continentes: América do Sul, América do Norte, América Central, Europa, África, Ásia e Oceania.

Através de sorteio, elas são divididas em oito grupos de quatro cada onde se enfrentam entre si por três rodadas na fase de grupos em pontos corridos. Cada vitória vale 3 pontos e o empate apenas 1 para ambos. Ao fim, os dois primeiros de cada grupo disputarão as oitavas de final.

Os times enfrentarão os adversários da chave ao lado. Assim, o chaveamento leva as seleções até as quartas de final, semifinal e a tão sonhada final, marcada para o dia 18 de dezembro de 2022 no Estádio Lusail.

