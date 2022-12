Jogo do Manchester United hoje x Burnley: como assistir ao vivo (21/12)

Pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, as equipes de Manchester United e Burnley se enfrentam nesta quarta-feira, 21 de dezembro, no Old Trafford em partida única e decisiva. O jogo do Manchester United hoje vai começar às 17h (Horário de Brasília). Descubra onde assistir e as escalações no texto.

Como assistir jogo do Manchester United hoje?

O jogo do Manchester United hoje vai passar no Star +, a partir das 17h (horário de Brasília).

Sem qualquer transmissão nos canais da TV, a única maneira de acompanhar o duelo entre Manchester United e Burnley nesta quarta-feira vai ser na plataforma de streaming.

Dá para tornar-se assinante tanto no site (www.starplus.com) como também no aplicativo, disponível para acesso no celular, tablet, computador ou smartv.

Os valores são diferentes em cada pacote.

Como vem as equipes de Manchester United e Burnley?

O Manchester United tenta se recompor depois do escândalo envolvendo Cristiano Ronaldo. O astro português foi desligado do clube por declarações polêmicas sobre a diretoria e o treinador Erik ten Hag. Agora, o United vai buscar a classificação até as quartas de final da competição para continuar vivo na temporada. No Campeonato Inglês está em quinto lugar com 26 pontos.

Do outro lado, o Burnley chegou até aqui depois de ganhar do Crawley Town na terceira fase da Copa da Liga Inglesa pela temporada. O elenco disputa a segunda divisão do futebol inglês, ocupando a primeira posição com 47 pontos, cotado como o favorito para ter o acesso.

Escalações:

Provável escalação do Manchester United: Dúbravka; Dalot, Maguire, Lindelof, Malacia; McTominay, Fred, Bruno Fernandes, Van de Beek; Rashford e Martial.

Provável escalação do Burnley: Peacock-Farrell; Lowton, McNailly, Taylor, Roberts; Bastien, Egan-Riley, Manuel, Gudmundsson; Costelloe e Barnes.

Jogos da Copa da Liga Inglesa hoje

Três confrontos das oitavas de final serão disputados nesta quarta-feira, na Copa da Liga Inglesa. O Brighton e o Nottingham Forest, da primeira divisão, entram em campo.

Confira quais são os jogos e os horários.

Charlton x Brighton - 16h45

Blackburn x Nottingham Forest - 16h45

Manchester United x Burnley - 17h

