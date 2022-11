Jogo do Porto hoje ao vivo: como assistir neste sábado (12/11)

Na programação do Campeonato Português tem Derby da Invicta! As equipes de Boavista e Porto se enfrentam neste sábado, às 17h30 (Horário de Brasília) para disputarem o clássico português na 13ª rodada. Quer saber onde assistir ao jogo do Porto hoje? Direto do Estádio do Bessa, o derby tem transmissão ao vivo.

O elenco do Boavista vem de derrota para o Rio Ave, enquanto o Porto ganhou do Mafra na Taça de Portugal durante a semana.

Como assistir jogo do Porto hoje ao vivo

O jogo do Porto hoje vai passar na ESPN 4 e Star +, a partir das 17h30 (Horário de Brasília).

Com transmissão exclusiva, o canal da ESPN é quem vai passar o clássico português para todo o país ao vivo. A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Também dá para assistir ao Derby da Invicta na plataforma de streaming. Isso significa que somente assinantes poderão acompanhar o embate dos times portugueses. Acesse o aplicativo pelo celular, Android ou iOS, computador, tablet ou smartv, procure no mosaico o jogo do Porto hoje e assista.

Acesse www.starplus.com para as informações dos pacotes e preços se quiser tornar-se membro.

FICHA TÉCNICA:

Data: Sábado, 12 de novembro de 2022

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Bessa, em Porto, Portugal

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Histórico de Boavista x Porto no Derby da Invicta

Em toda a história do clássico de Porto, as equipes se enfrentaram em 57 oportunidades, com vantagem para o Porto com 38 vitórias, onze empates e apenas oito triunfos do Boavista. Os dados são do portal Transfermarkt.

No quesito gols, o Porto tem 92 gols enquanto os adversários somam 32 marcações. O último jogo entre as equipes aconteceu em 20 de março de 2022, na temporada passada, pela 27ª rodada do Campeonato Português.

Por 1 x 0, o Porto levou a melhor e conquistou os três pontos no derby português da cidade do Porto.

Escalações:

Provável escalação do Boavista: Bracali; Mangas, Sasso, Abascal, Cannon, Malheiro; Agra, Pérez, Makouta, Lourenço; Nije.

Provável escalação do Porto: Diogo Costa; Aquino, Carmo, Cardoso, Wendell; Otávio, Eustáquio, Uribe, Galeno; Taremi e Evanilson.

Jogos da rodada no Campeonato Português

Pela décima terceira rodada do Campeonato Português, nove partidas serão disputadas neste fim de semana na temporada atual.

Confira a programação e os horários.

Sábado (12 de novembro):

15h - Arouca x Rio Ave

17h30 - Boavista x Porto

Domingo (13 de novembro):

12h30 - Vitória SC x Marítimo

12h30 - Paços Ferreira x Vizela

15h - Portimonense x Braga

15h - Benfica x Gil Vicente

15h - Casa Pia x Chaves

17h30 - Famalicão x Sporting

Segunda-feira (14 de novembro):

17h15 - Santa Clara x Estoril

