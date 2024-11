Jogo do PSG hoje: horário e onde vai passar PSG x Atlético de Madrid na Champions (06/11/24)

O PSG e o Atlético de Madrid se enfrentam no Parc des Princes nesta quarta-feira, dia 6 de novembro, na Liga dos Campeões da UEFA, ambos com dificuldades até agora nesta Fase da Liga e precisando de uma vitória. O jogo começa às 17h (horário de Brasília).

Onde assistir o jogo do PSG ao vivo

PSG x Atlético de Madrid na Liga dos Campeões começa às 17h em 6 de novembro. Esta partida acontece no Parc des Princes e terá transmissão ao vivo para o Brasil através do Max.

Ambos os lados têm sido inconsistentes até agora nesta campanha, mas ainda há tempo para virar o jogo e fazer uma corrida forte nas rodadas eliminatórias. A partida é pela quarta rodada.

O Paris está atualmente em 23º na tabela e o Atlético em 28º.

Como estão os times

O PSG sob o comando de Luis Enrique tem seis vitórias em 15 partidas continentais para uma taxa de vitórias de 40%, o que é assustadoramente baixo em comparação com outros chefes do Paris que treinaram pelo menos 10 jogos da UCL com os gigantes franceses.

É verdade que este é um time jovem e certamente um dos menos testados entre a elite, mas sua forma doméstica continua dominante com os líderes da Ligue 1 invictos e seis pontos de vantagem na primeira divisão francesa, tendo vencido oito de 10 jogos do Championnat até agora.

O Atleti será o 10º time espanhol que o PSG enfrentará em uma competição continental e o Lille OSC acabou com o recorde invicto de Simeone contra times franceses no início deste ano. Uma vitória por 3 a 1 fora de casa contra o Feyenoord na temporada passada é a única vitória fora de casa que Los Colchoneros conseguiram nos últimos 10 jogos fora de casa na Liga dos Campeões, uma sequência que também apresenta sete derrotas.

Uma vaga na fase eliminatória como nove de suas últimas 11 campanhas está longe de ser garantida, então Simeone precisa entregar pelo menos uma colocação entre os 24 primeiros, o que não é o caso no momento devido à diferença de gols. Domesticamente, porém, o Atlético está em terceiro na tabela e venceu o Las Palmas por 2 a 0 no fim de semana.

Escalação do PSG e Atlético

Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Dembele, Asensio, Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Witsel, Gimenez, Reinildo; De Paul, Koke, Barrios, Lino; Alvarez, Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

