Jogo do Real Madrid x Valencia: horário, onde assistir na TV, transmissão online

Partida é válida pela décima sétima rodada do Campeonato Espanhol nesta quinta-feira; embate será transmitido na TV e online no streaming

Em partida atrasada da 17ª rodada no Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebe o Valencia nesta quinta, 2 de fevereiro, no Estádio Santiago Bernabéu. O jogo do Real Madrid tem início marcado para às 17h (Horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Star + ao vivo em todo o Brasil.

Horário do jogo Real Madrid x Valencia

O jogo do Real Madrid e Valencia hoje vai começar às 17h, cinco horas da tarde, pelo horário de Brasília, no Estádio Santiago Bernabéu.

Na Espanha, a partida tem início às 9 horas da noite, no horário local.

Enquanto tenta retomar a liderança na La Liga, o Real aguarda para enfrentar o Liverpool nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo de ida está marcado para terça-feira, 21 de fevereiro, na Inglaterra.

Onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje ao vivo?

Os canais ESPN são os detentores dos direitos de transmissão do Campeonato Espanhol na temporada. Apenas a emissora nos canais pagos pode transmitir os jogos de cada rodada.

Na TV aberta, por outro lado, nenhum canal possui os direitos de imagem. Além de assistir tudo no canal da televisão, o torcedor também pode sintonizar o Star Plus, serviço de streaming.

O Star + é um serviço de streaming de entretenimento e esportes por assinatura da The Walt Disney. Para ter acesso à programação o torcedor precisa ser assinante.

A plataforma está disponível pelo navegador no site ou em aplicativos de celular, tablet, videogames, smartv e até no computador.

LEIA: Maiores campeões do Campeonato Espanhol; confira a tabela

Escalações de Real Madrid x Valencia:

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Camavinga, Militão, Nacho, Rudiger; Modric, Ceballos, Kroos; Vini Júnior, Benzema e Valverde. Carlo Ancelotti não poderá contar com Lucas Vazquez e Mendy,

Provável escalação do Valencia: Mamardashvilli; Foulquier, Gabriel Paulista, Ozkacar, Gaya; Musah, Moriba, Kluivert, Almeida; Lino e Cavani. Domenech e Nico González são os desfalques do Valencia.

Guia completo de onde assistir o Mundial de Clubes 2023

Semifinal da Copa do Rei 2023

O Real Madrid tem uma agenda lotada no ano de 2023. Além de disputar o Campeonato Espanhol e a Champions League, o elenco merengue tem também a Copa do Rei.

O time conquistou a vaga na semifinal depois de vencer o Atlético de Madrid nas quartas. Agora, terá pela frente o Barcelona em dois jogos. A primeira partida está agendada para o dia 1º de março, às 17h, no Santiago Bernabeu.

A volta vai ser em 5 de abril, no Camp Nou, no mesmo horário.

