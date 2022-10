Jogo do Real Madrid hoje onde vai passar e horário ao vivo – 19/10

Líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid visita o lanterna Elche nesta quarta-feira em busca dos três pontos. O confronto vai ser pela décima rodada do Campeonato Espanhol, às 16h (Horário de Brasília). O jogo do Real Madrid hoje transmissão ao vivo para todo o país.

A partida no futebol espanhol vai ser no Estádio Manuel Martínez Valero.

Onde vai passar jogo do Real Madrid hoje

O jogo do Real Madrid hoje terá transmissão do Star +, serviço de streaming para todo o Brasil, a partir das 16h (Horário de Brasília).

Sem qualquer tipo de transmissão em canais de TV, o torcedor deve sintonizar a plataforma de streaming se quiser acompanhar o duelo entre Elche e Real Madrid nesta quarta-feira. Porém, somente assinantes podem sintonizar o Star plus.

A plataforma está disponível no aplicativo de celular, tablet, computador e smartv, com transmissão exclusiva já que é o grande responsável pelos direitos de transmissão do torneio.

Para tornar-se membro, acesse www.starplus.com e encontre os valores do produto.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Manuel Martínez Valero

TV: Sem transmissão

Online: Star +

Elche x Real Madrid hoje

Lanterna do Campeonato Espanhol, o Elche ainda busca a primeira vitória na temporada. Com apenas 3 pontos, contabiliza três empates e seis derrotas até aqui, com a pior campanha caracterizada em campo. Mesmo se vencer o embate desta quarta-feira não deixa a última posição e muito menos a zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Real Madrid é o líder da La Liga com 25 pontos, depois de vencer o Barcelona no El Clásico do fim de semana. Com oito vitórias, um empate e nenhuma derrota, o grupo celebra a conquista de Karim Benzema no prêmio Bola de Ouro 2022. Em atuação exemplar, os merengues devem conquistar os três pontos hoje.

Escalações:

Provável escalação do Elche: Badia; Clerc, Roco, Bigas, Palacios, Josan; Tete Morente, Guti, Collado, Mascarell; Peter Milla.

Provável escalação do Real Madrid: Lunin; Militão, Carvajal, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Vini Junior, Benzema e Valverde.

Últimos jogos do Real Madrid

A última partida do Real Madrid foi o El Clásico, contra o Barcelona, no domingo, 16 de outubro, no Santiago Bernabéu, em Madrid. A partida foi válida pela nona rodada do Campeonato Espanhol e terminou com a vitória esmagadora do clube merengue por 3 a 1.

Os gols foram de Benzema, Valverde e Rodrygo. Já o Barça marcou com Fernan Torres.

Real Madrid: últimos confrontos:

Real Madrid 2 x 1 Shakhtar Donetsk

Getafe 0 x 1 Real Madrid

Shakhtar Donetsk 1 x 1 Real Madrid

Real Madrid 3 x 1 Barcelona

