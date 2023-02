Jogo do Vasco vai passar onde? Onde assistir o clássico Fluminense x Vasco hoje

Tem Clássico dos Gigantes hoje! Vasco e Fluminense protagonizam o clássico carioca neste domingo, 12 de fevereiro, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Com início às 18h (Horário de Brasília), a bola vai rolar no jogo do Vasco no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Clássico dos Gigantes, nome dado pelo jornal Lance ao encontro das equipes do Vasco e Fluminense, aconteceu em 328 oportunidades na história, segundo dados do portal O Gol. O Cruz Maltino tem a vantagem, com 120 vitórias, 99 empates e 109 triunfos ao Tricolor Carioca.

Onde vai passar o jogo do Vasco x Fluminense hoje ao vivo

O jogo do Vasco e Fluminense hoje vai passar na BAND, BandSports e no site da BAND às 18h, horário de Brasília, para todo o Brasil ao vivo neste domingo.

Na TV aberta, a Bandeirantes é quem transmite para todo o território nacional o clássico dos Gigantes neste domingo, válido pela oitava rodada do Campeonato Carioca. A emissora não divulgou quem vai narrar.

Já no BandSports, a partida será exibida somente nas operadoras de TV por assinatura.

Enquanto isso, o torcedor pode sintonizar o site da BAND (www.band.uol.com.br) para acompanhar de graça a transmissão do canal. Basta acessar, clicar na opção "ao vivo" e escolher o ícone da BAND.

Horário : 18h (Horário de Brasília)

: 18h (Horário de Brasília) Local : Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro Onde assistir: BAND, BandSports e Site da BAND

Escalações de Fluminense x Vasco:

Provável escalação do jogo do Fluminense hoje : Fábio; Nino, David Braz, Samuel Xavier, Jorge; André, Martinelli, Ganso; Jhon Arias, Keno e Cano.

: Fábio; Nino, David Braz, Samuel Xavier, Jorge; André, Martinelli, Ganso; Jhon Arias, Keno e Cano. Provável escalação do jogo do Vasco hoje: Léo Jardim (Ivan); Puma Rodríguez, Miranda, Léo Pelé, Lucas Piton; Rodrigo, Jair, Nenê; Gabriel Pec, Erick e Pedro Raul.

Classificação atualizada do Campeonato Carioca

O Botafogo assumiu a primeira posição da Taça Guanabara ao vencer o Bangu ontem. O Flamengo não entrou em campo neste fim de semana porque está no Marrocos disputado o Mundial de Clubes da FIFA.

1 Botafogo - 16 pontos

2 Flamengo - 14 pontos

3 Fluminense - 13 pontos

4 Volta Redonda - 13 pontos

5 Bangu - 12 pontos

6 Vasco - 12 pontos

7 Madureira - 9 pontos

8 Portuguesa - 9 pontos

9 Nova Iguaçu - 7 pontos

10 Audax - 6 pontos

11 Resende - 4 pontos

12 Boavista - 2 pontos

