Jogo do Volta Redonda x Flamengo hoje: onde assistir e horário – 29/01

Depois de estrear com vitória, o Flamengo volta para os gramados neste sábado, 29/01, contra o Volta Redonda pela segunda rodada do Campeonato Carioca, com a bola rolando às 18h (horário de Brasília), no Estádio da Cidadania. Com transmissão ao vivo, saiba as informações como horário e onde assistir ao jogo do Flamengo hoje.

Horário do jogo do Flamengo hoje

O jogo do Volta Redonda x Flamengo hoje vai passar no pay-per-view PPV do Fla, TV Carioca Play, nos serviços OneFootball e Eleven Sports ao vivo com cobertura online às seis horas da tarde. O serviço do Carioca está disponível por assinatura tanto no site (www.cariocaoplay.com.br) como no aplicativo para baixar em Android e iOS, assim como o OneFootball (www.onefootball.com) e o Eleven Sports (www.elevensports.com).

Horário: 18h (horário de Brasília) TV: Sem transmissão LiveStream: PPV do Fla, TV Carioca Play, OneFootball e Eleven Sports

O Volta Redonda buscou, mas não conseguiu a vitória diante do Vasco na primeira rodada. Pelo placar de 4 a 2, o elenco cruzmaltino superou o time. Agora, jogando pela segunda rodada do Carioca, o time de Volta Redonda vai buscar o seu primeiro resultado positivo. No momento, aparece em último lugar sem pontos.

Por outro lado, o Flamengo está em segundo lugar com 3 pontos depois de vencer o Portuguesa por 2 a 1 jogando em casa. O elenco, entretanto, tem um grande desafio pela frente neste sábado para continuar na parte de cima e, quem sabe assim, ultrapassar o Vasco, atual líder, em busca do título do Campeonato Carioca.

Escalações de Volta Redonda x Flamengo

O time do Volta não tem desfalques para o jogo de hoje.

Marinho é o novo contratado do Flamengo. Enquanto isso, Michael se despediu.

Escalação do jogo do Volta Redonda hoje: Vinícius; Iury, Davison, Dilsinho, Luiz Paulo; Muniz, Caio Vitor, Tinga; Pedrinho, Lelê, MV

Escalação do jogo do Flamengo hoje: Matheus Cunha; Cleiton, Wesley, Gabriel Noga, Marcos Paulo; Igor Jesus, Matheus França, Yuri de Oliveira; Lázaro, André Luiz, Thiaguinho

