Futebol

Onde vai passar o jogo do Corinthians x Fluminense no Brasileirão hoje pelo celular (20/9/26)

Jogo começa às 16h

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Corinthians x Fluminense hoje DCI
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Corinthians e Fluminense se enfrentam neste domingo, 20 de setembro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo coloca frente a frente duas equipes que chegam ao confronto em momentos diferentes no Brasileirão. O Corinthians ocupa a 14ª posição, com 32 pontos, enquanto o Fluminense aparece em quinto lugar, com 45 pontos.

Onde assistir Corinthians x Fluminense hoje?

O jogo entre Corinthians e Fluminense começa às 16h e terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta, e pelo Premiere, no pay-per-view. A torcida de casa também pode assistir pelo Globoplay de graça, com opção do app pelo celular.

O Corinthians busca reagir no Campeonato Brasileiro após cinco derrotas consecutivas. O time perdeu para o Flamengo por 2 a 1 na rodada anterior e ocupa a 14ª posição, com 32 pontos. O Timão também foi eliminado pelo Estudiantes nas quartas de final da Libertadores no meio da semana. Para o duelo deste domingo, Yuri Alberto e Zakaria Labyad estão fora por lesão, enquanto Gabriel Paulista é dúvida.

Já o Fluminense chega ao confronto depois de avançar às semifinais da Libertadores. A equipe eliminou o Platense e agora terá o Palmeiras como adversário na próxima fase da competição continental. No Brasileirão, porém, o Tricolor vem de derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG. Com 45 pontos, ocupa a quinta colocação e busca pontuar fora de casa para se aproximar das primeiras posições.

Germán Cano e John Kennedy seguem fora por lesão. Guga também deve ser preservado depois de sentir um desconforto no jogo contra o Platense.

Prováveis escalações do Corinthians e Fluminense

O Corinthians deve entrar em campo com Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay. O técnico é Fernando Diniz.

O Fluminense deve ser escalado com Fábio; Samuel Xavier, Julián Millán, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Agustín Canobbio, Kevin Serna e Hulk. A equipe é comandada por Marcão.

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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