Jogos ao vivo na TV hoje (17/03): onde assistir e horários

Nesta quarta-feira, 17 de março, partidas decisivas de campeonatos nacionais e internacionais serão realizados. Então, saiba onde assistir aos Jogos ao vivo na TV hoje .

No futebol brasileiros, a Copa do Brasil traz jogos decisivos na primeira rodada. Enquanto isso, o Bayern de Munique busca a classificação para as quartas de final na Champions League.

Copa do Brasil Sub, Quarta, 17 de março de 2021

Pela primeira fase, quinze partidas acontecem nesta quarta-feira (17). Então, saiba onde assistir ao vivo os jogos de hoje na TV. Entretanto, alguns jogos possuem transmissão somente na CBF TV, ou seja, você pode assistir através do site oficial da entidade.

Ypiranga x Santa Cruz – 15h30 – CBF TV

Castanhal x Volta Redonda – 15h30 – CBF TV

Guarany de Sobral x CSA – 15h30 – CBF TV

Juventude-MA x Operário – 15h30 – CBF TV

Rio Branco x ABC – 15h30 – CBF TV

Goianesia x CRB – 16h – CBF TV

Picos x Atlético-AC – 16h – CBF TV

Nova Mutum x Tombense – 16h30 – CBF TV

Atlético-BA x Vila Nova – 17h – CBF TV

Galvez x Atlético-GO – 17h – CBF TV

Retrô x Brusque – 18h – CBF TV

Esportivo x Remo – 20h – CBF TV

Caxias x Fortaleza – 20h – Sportv

Santa Cruz x Joinville – 20h – CBF TV

Salgueiro x Corinthians – 21h30 – Sportv

Libertadores – Jogos ao vivo na TV hoje

Pela segunda fase da competição, três partidas decisivas acontecem. Dessa maneira, saiba onde assistir ao vivo os jogos de hoje.

Libertad x Universidad de Quito – 19h15 – Fox Sports

Junior Barranquilla x Caracas – 21h30 – CONMEBOL TV

San Lorenzo x Universidad de Chile – 21h30 – Fox Sports

Copa Sul-Americana – Jogos ao vivo na TV hoje

Também pela primeira fase, a Sul-Americana traz quatro partidas. Dessa maneira, saiba onde você pode assistir ao vivo.

Guabirá x Nacional Potosí – 19h15 – CONMEBOL TV

Arágua x Mineros de Guayana – 21h30 – CONMEBOL TV

Jorge Wilstermann x Palmaflor – 21h30 – CONMEBOL TV

UTC x Sport Huancayo – 21h30 – CONMEBOL TV

Copa do Nordeste

Ademais, a Copa do Nordeste traz um jogo nesta quarta-feira.

Sport x 4 de Julho – 18h – PPV da Copa do Nordeste

Campeonato Baiano

Bahia x Vitória – 18h – TV Educativa (BA)

Campeonato Amazonense

Amazonas x Nacional-AM – 21h30 – TV A Crítica (AM)

Libertadores Feminina

Pela semifinal da competição feminina, o Corinthians entra em campo nesta quarta. Saiba onde assistir ao vivo o clube paulista jogar.

Corinthians x América de Cali – 17h – CONMEBOL TV e Facebook Libertadores

Champions League

Pelo jogo de volta das oitavas de final, a Champions apresenta dois duelos imperdíveis e que prometem pegar fogo. No primeiro jogo, o Bayern de Munique venceu por 4 a 1, enquanto o Chelsea também saiu na frente ao vencer por 1 a 0. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Bayern de Munique x Lazio – 17h – TNT, Facebook da TNT Sports e Estádio TNT

Chelsea x Atlético de Madrid – 17h – Facebook da TNT Sports e Estádio TNT Copa da França Pelas oitavas de final, a equipe do Paris entra em campo nesta quarta em busca da classificação para o próximo turno. O jogo possui transmissão na tv fechada. PSG x Lille – 13h45 – ESPN Brasil Campeonato Inglês, Quarta, 17 de março de 2021

Birmingham x Reading – 16h45 – ESPN HD

jogos do Campeonato Italiano

Torino x Sassuolo – 11h – Estádio TNT

Jogos do Espanhol

Sevilla x Elche – 15h – Fox Sports

Jogos do campeonato Russo

CSKA x Zenit – 14h – Bandsports

