Jogos ao vivo na TV hoje (18/03): onde assistir e horários

Nesta quinta-feira, 18 de março, partidas decisivas de campeonatos nacionais e internacionais serão realizadas. Então, saiba onde assistir aos Jogos ao vivo na TV hoje .

No futebol brasileiros, a Copa do Brasil traz jogos decisivos da primeira rodada. Enquanto isso, as equipes entram em campo pelo jogos de volta nas oitavas de final da Liga Europa para decidir quem avança.

Copa do Brasil Sub, Quinta, 18 de março de 2021

Pela primeira fase, sete partidas acontecem nesta quinta-feira (18). Então, saiba onde assistir ao vivo os jogos de hoje na TV. Entretanto, alguns jogos possuem transmissão somente na CBF TV, ou seja, você pode assistir através do site oficial da entidade.

Marilia x Criciúma – 15h30 – CBF TV

Treze-PB x América-MG – 16h – Sportv

União x Coritiba – 17h30 – Sportv

Caldense x Vasco – 17h30 – Sportv

Cascavel x Figueirense – 18h – CBF TV

Mirassol x Bragantino – 20h – Sportv

Penarol x Ypiranga – 20h – CBF TV

Libertadores – Jogos ao vivo na TV hoje

Pela segunda fase da competição, uma partida decisiva acontece. Dessa maneira, saiba onde assistir na TV ao vivo.

Atlético Nacional x Guarani – 21h30 – Facebook Libertadores Oficial

Copa Sul-Americana – Jogos ao vivo na TV hoje

Também pela primeira fase, a Sul-Americana traz quatro partidas. Dessa maneira, saiba onde você pode assistir ao vivo.

Aucas x Guayaquil City – 19h15 – CONMEBOL TV

Guaireña x River Plate-PAR – 19h15 – CONMEBOL TV

Metropolitano x Puerto Cabello – 19h15 – CONMEBOL TV

Mannucci x Melgar – 21h30 – CONMEBOL TV

Cobresal x Palestino – 21h30 – CONMEBOL TV

La Equidad x Deportivo Pasto – 21h30 – CONMEBOL TV

Libertadores Feminina – Jogos ao vivo na TV hoje

Pela semifinal, a equipe da Ferroviária entra em campo nesta quinta (18) contra o Universidad de Chile em busca de vaga na grande final da competição. Então, saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Universidad de Chile x Ferroviária – 17h – CONMEBOL TV

Liga Europa – Jogos de hoje

Os jogos de hoje são válidos pelas partidas de volta nas oitavas de final da Liga Europa. Agora, as equipes entram em campo com todo o gás possível em busca da classificação para as quartas de final. Dessa maneira, saiba onde assistir ao vivo todos os jogos.

Arsenal x Olympiacos – 14h55 – Fox Sports

Dínamo de Zagreb x Tottenham – 14h55 – ESPN Brasil

Molde x Granada – 14h55 – Watch ESPN

Shakhtar Donetsk x Roma – 14h55 – ESPN

Villarreal x Dínamo – 17h – Watch ESPN

Rangers x Slavia Praga – 17h – Watch ESPN

Milan x Manchester United – 17h – Fox Sports

Young Boys x Ajax – 17h – ESPN

Campeonato Russo, Quinta, 18 de março de 2021

Ufa x Lokomotiv Moscow – 11h – Bandsports

Spartak Moscou x Ural – 13h – Bandsports

