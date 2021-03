Jogos ao vivo na TV hoje (20/03): onde assistir ao vivo e horários

O sábado, 20 de março, está recheado de partidas de futebol das mais variadas divisões tanto do futebol nacional quanto do internacional. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV ao vivo.

No futebol brasileiro, a grande final do Brasileirão Feminino Sub-18 acontece hoje. Enquanto isso, a Copa da Inglaterra apresenta dois jogos das quartas de final que definem quem avança para as semis.

Copa do Nordeste – Sábado, 20 de março de 2021

– Jogos ao vivo na TV hoje

Pela quarta rodada da competição, seis jogos acontecem neste sábado (20) recheado de futebol. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

4 de Julho x Altos – 15h45 – PPV da Copa do Nordeste

Ceará x Fortaleza – 16h – Fox Sports, SBT e PPV da Copa do Nordeste

Bahia x Sport – 16h – SBT e PPV da Copa do Nordeste

Santa Cruz x CSA – 18h15 – PPV da Copa do Nordeste

Confiança x Salgueiro – 18h15 – PPV da Copa do Nordeste

Sampaio Corrêa x Vitória – 20h30 – PPV da Copa do Nordeste

Brasileirão Feminino Sub-18 – Jogos ao vivo na TV hoje

A grande final será decidida hoje. No primeiro jogo, o Fluminense venceu o Internacional por 2 a 1 jogando em casa. Agora, o clube gaúcho tenta reverter a situação jogando em Porto Alegre. Assim, veja onde assistir ao jogo ao vivo na TV hoje.

Internacional x Fluminense – 21h30 – Sportv e CBF TV

Campeonato Carioca – Jogos ao vivo na TV hoje

Volta Redonda x Macaé – 15h – PPV do Carioca

Boavista x Nova Iguaçu – 17h – PPV do Carioca

Bangu x Fluminense – 21h05 – Record (RJ) e PPV do Carioca

Campeonato Sergipano – Jogos ao vivo na TV hoje

Itabaiana x Maruinense – 16h – Record TV (SE)

Campeonato Alagoano –

Coruripe x Jacyoba – 17h – BAND

Copa da Inglaterra, Sábado, 20 de março de 2021

O sábado (20) traz duas partidas válidas pelas quartas de finais da Copa da Inglaterra. Assim, em jogo único, quem vencer avança para as semifinais da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo na TV hoje.

Bournemouth x Southampton – 09h15 – DAZN

Everton x Manchester City – 14h30 – DAZN

Campeonato Inglês

Brentford x Nottingham – 09h30 – 2ª Divisião – ESPN Brasil

Watford x Birmingham – 12h – 2ª Divisão – ESPN Brasil

Brighton x Newcastle – 17h – ESPN Brasil

Campeonato Alemão

As partidas da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir aos jogos de hoje, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Werder Bremen x Wolfsburg – 11h30

Colônia x Borussia Dortmund – 11h30

Bayern de Munique x Stuttgart – 11h30

Eintracht Frankfurt x Union Berlin – 11h30

Schalke 04 x Borussia Monchengladbach – 14h30

Campeonato Francês

Assim como o Campeonato Alemão, as partidas da Ligue 1 também possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Então, para assistir, você precisa baixar em seu celular.

Metz x Rennes – 09h

Nice x Olympique – 13h

Campeonato Italiano

Crotone x Bologna – 11h – Estádio TNT

Spezia x Cagliari – 14h – Band e Estádio TNT

Campeonato Espanhol

Athletic Bilbao x Eibar – 10h – Fox Sports

Celta de Vigo x Real Madrid – 12h15 – Fox Sports

Huesca x Osasuna – 14h30 – Star Hits

Real Valladolid x Sevilla – 17h – Star Hits

Campeonato Português

Portimonense x Porto – 14h – ESPN Brasil

Sporting x Vitória Guimarães – 17h30 – Sem transmissão

Campeonato Argentino

Godoy Cruz x River Plate – 21h – ESPN Brasil

Além disso, você também vai gostar de ler: