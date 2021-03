Jogos ao vivo na TV hoje (23/03): onde assistir ao vivo e horários

Nesta terça-feira, 23 de março, partidas decisivas de campeonatos nacionais serão realizadas. Então, saiba onde assistir aos jogos ao vivo na TV hoje .

No futebol brasileiro, os Campeonatos Estaduais continuam em todo vapor. Enquanto isso, quatro jogos acontecem na Copa do Nordeste.

Campeonato Paulista – Terça-feira, 23 de março de 2021

– Jogos ao vivo na TV hoje

Mesmo com o Governo de São Paulo cancelando partidas do Paulistão 2021 devido as medidas mais severas para conter o covid-19, os jogos continuam a partir desta terça-feira (23). Dessa maneira, o Corinthians entra em campo buscando os três pontos contra o Mirassol pela quinta rodada. Saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV.

Mirassol x Corinthians – 21h – Premiere

Campeonato Carioca – Jogos ao vivo na TV hoje

Pela quinta rodada, dois jogos acontecem nesta terça. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV ao vivo.

Resende x Volta Redonda – 15h30 – PPV do Campeonato Carioca

Boavista x Fluminense – 18h – PPV do Campeonato Carioca

Campeonato Paranaense

Em jogo atrasado da segunda rodada, o Paranaense 2021 também apresenta uma partida.

Maringá x Coritiba – 15h45 – SBT (PR)

Copa do Nordeste

Pela quinta rodada da Copa do Nordeste, quatro jogos acontecem hoje. A competição, muito disputada, recebe Fortaleza e o líder Bahia jogando. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV ao vivo.

Altos x Sampaio Corrêa – 15h45 – PPV Copa do Nordeste

Sport x Confiança – 19h- PPV Copa do Nordeste

Fortaleza x Santa Cruz – 21h30 – Fox Sports, PPV Copa do Nordeste e SBT

CSA x Bahia – 21h30 – PPV Copa do Nordeste e SBT

