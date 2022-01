Jogos da Copa do Nordeste hoje: onde assistir e horário – 30/01

Fechando o fim de semana, três confrontos da fase de grupos pela segunda rodada na Copa do Nordeste acontecem neste domingo, 30 de janeiro de 2022, com transmissão ao vivo para o público de maneira online. Confira quais são os jogos da Copa do Nordeste hoje e onde assistir.

Jogos da Copa do Nordeste hoje

Fechando a segunda rodada na fase de grupos, seis equipes disputam em três jogos buscando a vitória de qualquer maneira hoje, domingo em 30 de janeiro, para subir na tabela de classificação.

O duelo entre CSA e Botafogo-PB promete colocar fogo no grupo A e B, assim como a disputa entre Fortaleza e Sousa também neste domingo.

Por fim, o confronto entre Sergipe e Ceará foi adiado para a segunda-feira.

CSA x Botafogo-BP – 16h – PPV do Nordeste FC

Fortaleza x Sousa – 18h – PPV do Nordeste FC

Sampaio Corrêa x Altos – 18h – PPV do Nordeste FC

Onde assistir a competição?

A Copa do Nordeste vai ser transmitida em 2022 pelos canais SBT, na região apenas, e pela ESPN, em todo o Brasil, além do PPV da Copa do Nordeste disponível somente por assinatura.

O Tik Tok, plataforma de vídeos somente para smartphones, também vai disponibilizar um jogo por rodada no aplicativo de maneira gratuita.

O pay-per-view da Copa do Nordeste pode ser assinado através do site oficial (www.nordestefc.com.br) ou então pelo próprio aplicativo, disponível em Android e iOS.

Quais são os grupos da Copa do Nordeste?

Dezesseis equipes disputam a Copa do Nordeste em 2022. Após o fim da fase eliminatória, elas foram divididas através de sorteio em dois grupos de oito cada, A e B. Dessa maneira, por oito rodadas, disputam um grupo contra o outro pelos três pontos já que somente os quatro primeiros de cada agrupamento avançam.

Confira os dois grupos e quais equipes se enfrentam pela primeira fase.

GRUPO A: Fortaleza, Sport, CSA, Sampaio Côrrea, Campinense, Globo, Atlético de Alagoinhas e Sergipe

GRUPO B: Bahia, Ceará, Náutico, CRB, Botafogo, Altos, Floresta e Sousa

