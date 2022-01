Onde assistir Sampaio Corrêa x Altos ao vivo e horário do jogo – 30/01

Pela segunda rodada da Copa do Nordeste, as equipes se enfrentam neste domingo

As equipes de Sampaio Corrêa e Altos se enfrentam neste domingo, 30/01, com a bola rolando às 18h (horário de Brasília), no Estádio Castelão, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir ao jogo do Sampaio Corrêa x Altos hoje.

Onde assistir ao jogo do Sampaio Corrêa x Altos

O pay-per-view do Nordeste FC vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo às 18h. Os serviços está disponível através do site oficial (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo para Android e iOS em diferentes valores.

Horário: 18h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: PPV do Nordeste FC através do site (www.nordestefc.com.br) ou aplicativo

A equipe do Sampaio Corrêa disputou a primeira rodada do Campeonato Maranhense na última quarta-feira. Diante do Juventude Samas, venceu por 2 a 1 jogando fora de casa. Com o resultado, deve entrar em campo pela Copa do Nordeste neste domingo com toda a confiança necessária.

Enquanto isso, a equipe do Altos acabou tropeçando diante do Atlético de Alagoinhas, da Bahia, pela primeira rodada da competição regional. Por 1 a 1, o elenco garantiu somente um ponto, o que o deixou em terceiro lugar pelo grupo B com o seu único ponto conquistado. Por isso, precisa do resultado em seu favor de qualquer maneira hoje.

Provável escalação de Sampaio Corrêa e Altos

As duas equipes entram em campo neste domingo pela segunda rodada da Copa do Nordeste com as escalações completas, isto é, nenhum novo desfalque foi detectado.

Sampaio Corrêa: Eduardo; Van, Allan Godoi, Pedro Carrerette, João Victor, Wesley Dias; Ferreira, Cesinha, Soares; Pimentinha, Eron

Altos: Marcelo; Ferrari, Vinícius Leonardo, Lucas Sousa, Dieyson; Marconi, Jarbas, Willian Júnior, Manoel; Dico, Betinho

Relembre o último jogo do Sampaio Corrêa x Altos.

