Jogos de hoje ao vivo: programação de futebol no sábado - 11/02/2023

Jogos de hoje ao vivo: programação de futebol no sábado – 11/02/2023

A agenda de futebol neste sábado, 11 de fevereiro, está recheada com muitas disputas. Tem decisão no Mundial de Clubes da FIFA, além de confrontos estaduais por todo o Brasil. O futebol internacional também será disputado no fim de semana.

Fique de olho na programação deste sábado para não perder nada.

Programação de jogos de hoje ao vivo

Como manda a tradição, o fim de semana sempre é recheado com grandes jogos de futebol para o apaixonado pelo esporte acompanhar e torcer muito!

Neste sábado, 11 de fevereiro, tem confrontos nos campeonatos estaduais do Brasil e também internacional. Além disso, o Flamengo briga pela medalha de bronze no Mundial de Clubes, enquanto o Real Madrid disputa o título da competição da FIFA.

Confira quais são os jogos de hoje e como assistir.

Mundial de Clubes

Al Ahly x Flamengo

Horário: 12h30

Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV, GloboPlay e FIFA+

Real Madrid x Al Hilal

Horário: 16h

Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV, GloboPlay e FIFA+

Campeonato Paulista

Ferroviária x Botafogo SP

Horário: 18h30

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

São Bento x Guarani

Horário: 19h

Onde assistir: TNT, Premiere, HBO Max e Paulistão Play

RB Bragantino x Mirassol

Horário: 20h30

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Campeonato Carioca - jogos de hoje

Nova Iguaçu x Portuguesa

Horário: 15h30

Onde assistir: Youtube

Madureira x Resende

Horário: 15h30

Onde assistir: BandSports

Botafogo x Bangu

Horário: 19h

Onde assistir: CazéTV

Campeonato Mineiro

Caldense x Villa Nova

Horário: 16h

Onde assistir: Youtube

América MG x Democrata GV

Horário: 18h

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Campeonato Gaúcho

Esportivo x Novo Hamburgo

Horário: 19h

Onde assistir: Sem transmissão

Brasil de Pelotas x Internacional

Horário: 20h30

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Campeonato Alagoano

CSA x Cruzeiro AL

Horário: 16h

Onde assistir: BAND (AL), Nosso Futebol e DAZN

Campeonato Baiano

Juazeirense x Atlético BA

Horário: 16h

Onde assistir: TVE (BA) e Youtube TVE BA

Doce Mel x Bahia

Horário: 18h30

Onde assistir: TVE (BA) e Youtube

Campeonato Amazonense - jogos de hoje

Manaus x Princesa do Solimões

Horário: 15h30

Onde assistir: Barezão Play

Campeonato Brasiliense

Santa Maria x Ceilândia

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Real Brasília x Capital

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Campeonato Capixaba

Rio Branco x Nova Venécia

Horário: 15h

Onde assistir: TVE (ES) e Youtube

Real Noroeste x Porto Vitória

Horário: 18h45

Onde assistir: TVE (ES) e Youtube

Campeonato Catarinense

Hercílio Luz x Barra

Horário: 19h

Onde assistir: OneFootball e NSports

Avaí x Brusque

Horário: 20h

Onde assistir: OneFootball e NSports

Campeonato Paranaense - jogos de hoje

Athletico PR x Operário PR

Horário: 18h30

Onde assistir: OneFootball e NSports

Campeonato Cearense

Ferroviário x Maracanã

Horário: 16h

Onde assistir: Youtube

Campeonato Goiano

Vila Nova x Morrinhos

Horário: 10h

Onde assistir: Nosso Futebol, DAZN e Youtube

Campeonato Mato-Grossense

Luverdense x Operário VG

Horário: 18h

Onde assistir: Eleven Sports

Cuiabá x União Rondonópolis

Horário: 18h

Onde assistir: Eleven Sports

Campeonato Paraense

Tuna Luso x Águia de Marabá

Horário: 10h

Onde assistir: Eleven Sports

Caeté x Tapajós

Horário: 15h30

Onde assistir: Eleven Sports

Independente x Cametá

Horário: 16h

Onde assistir: Eleven Sports

Campeonato Paulista A2

Portuguesa Santista x Monte Azul

Horário: 11h

Onde assistir: TV Cultura e Paulistão Play

Primavera x Novorizontino

Horário: 15h

Onde assistir: Paulistão Play

Rio Claro x Velo Clube

Horário: 15h

Onde assistir: Paulistão Play

Comercial x Noroeste

Horário: 16h

Onde assistir: Paulistão Play

Ponte Preta x Oeste

Horário: 16h

Onde assistir: Youtube e Paulistão Play

Lemense x São Caetano

Horário: 17h

Onde assistir: Paulistão Play

Linense x XV de Piracicaba

Horário: 18h

Onde assistir: Paulistão Play

Campeonato Paulista A3

Capivariano x Votuporanguense

Horário: 15h

Onde assistir: Paulistão Play

Desportivo Brasil x Sertãozinho

Horário: 15h

Onde assistir: Paulistão Play

São Bernardo x Bandeirante

Horário: 15h

Onde assistir: Paulistão Play

União Suzano x Rio Preto

Horário: 15h

Onde assistir: Paulistão Play

Audax x Grêmio Prudente

Horário: 16h

Onde assistir: Paulistão Play

Campeonato Pernambucano

Belo Jardim x Salgueiro

Horário: 15h

Onde assistir: Nosso Futebol e Youtube

Afogados x Retrô

Horário: 19h

Onde assistir: Nosso Futebol e Youtube

Náutico x Sport

Horário: 20h30

Onde assistir: Nosso Futebol e DAZN

Campeonato Sergipano

Dorense x Freipaulistano

Horário: 15h15

Onde assistir: Eleven Sports

Itabaiana x Falcon

Horário: 16h

Onde assistir: Record (SE) e Youtube

Campeonato Tocantinense - jogos de hoje

Capital x Bela Vista

Horário: 16h

Onde assistir: Eleven Sports

Interporto x Gurupi

Horário: 17h

Onde assistir: Eleven Sports

Campeonato Inglês

West Ham x Chelsea

Horário: 09h30

Onde assistir: ESPN e Star +

Fulham x Nottingham Forest

Horário: 12h

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Leicester x Tottenham

Horário: 12h

Onde assistir: Star +

Arsenal x Brentford

Horário: 12h

Onde assistir: ESPN e Star +

Crystal Palace x Brighton

Horário: 12h

Onde assistir: Star +

Southampton x Wolves

Horário: 12h

Onde assistir: Star +

Bournemouth x Newcastle

Horário: 14h30

Onde assistir: ESPN e Star +

Campeonato Inglês 2ª Divisão

Wigan x Huddersfield

Horário: 12h

Onde assistir: Star +

Campeonato Alemão

Werder Bremen x Borussia Dortmund

Horário: 11h30

Onde assistir: OneFootball

Mainz x Augsburg

Horário: 11h30

Onde assistir: OneFootball

Bayern de Munique x Bochum

Horário: 11h30

Onde assistir: OneFootball

Hoffenheim x Bayer Leverkusen

Horário: 11h30

Onde assistir: OneFootball

Freiburg x Stuttgart

Horário: 11h30

Onde assistir: OneFootball

RB Leipzig x Union Berlin

Horário: 14h30

Onde assistir: BAND e OneFootball

Campeonato Espanhol

Almería x Betis

Horário: 12h15

Onde assistir: Star +

Sevilla x Mallorca

Horário: 14h30

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

Valencia x Athletic Bilbao

Horário: 17h

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Campeonato Espanhol 2ª Divisão

Zaragoza x Alavés

Horário: 12h15

Onde assistir: Star +

Mirandés x Villarreal B

Horário: 14h30

Onde assistir: Star +

Las Palmas x Lugo

Horário: 17h

Onde assistir: Star +

Campeonato Francês

Monaco x PSG

Horário: 13h

Onde assistir: Star +

Clermont x Olympique

Horário: 17h

Onde assistir: Star +

Campeonato Italiano

Empoli x Spezia

Horário: 11h

Onde assistir: Star +

Lecce x Roma

Horário: 14h

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Lazio x Atalanta

Horário: 16h45

Onde assistir: ESPN e Star +

Campeonato Português

Arouca x Santa Clara

Horário: 15h

Onde assistir: Sem transmissão

Vitória SC x Portimonense

Horário: 17h30

Onde assistir: Sem transmissão

Campeonato Inglês Feminino

Manchester City x Arsenal

Horário: 09h30

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Campeonato Holandês

PSV x Groningen

Horário: 16h

Onde assistir: Star +

Campeonato Argentino - jogos de hoje

Talleres x Boca Juniors

Horário: 21h30

Onde assistir: ESPN e Star +

Campeonato Italiano Feminino

Fiorentina x Juventus

Horário: 08h30

Onde assistir: Star +

Roma x Inter de Milão

Horário: 10h30

Onde assistir: Star +

Campeonato Uruguaio

Fénix x City Torque

Horário: 09h45

Onde assistir: Star +

River Plate x Plaza Colonia

Horário: 17h

Onde assistir: Star +

Dep. Maldonado x Racing

Horário: 19h15

Onde assistir: Star +

Campeonato Belga

Westerlo x Gent

Horário: 12h

Onde assistir: Star +

Copa da Escócia - jogos de hoje

Celtic x St. Mirren

Horário: 14h30

Onde assistir: Star +

Amistoso - jogos de hoje

Dep. Cuenca x Barcelona EQUADOR

Horário: 21h

Onde assistir: Star +

Você também vai gostar de ler:

Após vexame no Mundial, Vítor Pereira vai sair do Flamengo?

Após perder no Mundial, web resgata vídeo do Flamengo sobre o Real Madrid

Daniel Alves ainda está casado com Joana Sanz? Últimas notícias