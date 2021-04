Jogos de hoje ao vivo: veja as partidas desta sexta-feira (09/04)

Nesta sexta-feira, 9 de abril, partidas em campeonatos nacionais e internacionais serão realizadas. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje ao vivo na TV.

Na Copa Libertadores, a bola rola em cinco jogos decisivos hoje. Enquanto isso, a Champions League recebe dois jogos de ida pelas quartas de final que prometem pegar fogo em campo.

Sexta-feira, 09 de abril de 2021 – Jogos de hoje ao vivo – Libertadores

Pela terceira fase da competição, uma partida acontece nesta sexta-feira (09) no jogo de ida. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV.

Independiente del Valle x Grêmio – 19h15 – Fox Sports

Campeonato Gaúcho

Uma partida encerra a nona rodada do Gauchão nesta sexta. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje na TV ao vivo.

Esportivo x Ypiranga – 20h – Ge/Globo

Campeonato Paraense

Ainda na quinta rodada, um jogo acontecerá nesta sexta.

Paysandu x Tuna – 17h – TV Cultura (PA)

Jogos de hoje na TV ao vivo – Sexta-feira, 09 de abril de 2021 – Campeonato Inglês

Watford x Reading – 2ª Divisão – 15h45 – Fox Sports

Fulham x Wolves – 16h – ESPN Brasil

Campeonato Alemão

As partidas da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir aos jogos de hoje, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Arminia x Freiburg – 15h30

Campeonato Francês

Assim como o Campeonato Alemão, as partidas da Ligue 1 também possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Então, para assistir, você precisa baixar em seu celular.

Metz x Lille – 16h

Campeonato Espanhol

Huesca x Elche – 16h – Star Hits 1

