Jogos de hoje da Copa do Catar 2022: transmissão e horários de quarta – 23/11

O quarto dia de Copa do Mundo no Catar promete grandes emoções e bom futebol dentro de campo! Nesta quarta-feiar, 23 de novembro, quatro jogos serão disputados na primeira rodada da fase de grupos. Quer saber quais são os jogos de hoje da Copa do Catar 2022? Confira a agenda completa na programação e onde assistir ao vivo.

Agenda de jogos de hoje da Copa do Mundo do Catar

Nesta quarta-feiar, 23 de novembro de 2022, você poderá acompanhar quatro jogos por dia na Copa do Mundo do Catar. Estamos apenas no quarto dia e muitas surpresas e bom futebol ainda estão por vir!

A programação nesta quarta traz a estreia da Alemanha, Espanha e a Bélgica, três equipes que são favoritas na busca pelo título.

Sob os horários de Brasília, confira os jogos de hoje da Copa do Mundo no Catar.

07h - Marrocos x Croácia (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e Portal GE)

10h - Alemanha x Japão (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e Portal GE)

13h - Espanha x Costa Rica (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay, Casimiro e Portal GE)

16h - Bélgica x Canadá (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e Portal GE)

Como assistir aos jogos da Copa do Catar 2022?

Quer curtir todas as emoções da Copa do Catar pertinho de você, e o melhor de graça? Não sabe qual opção escolher e como faz para se cadastrar entre as opções?

Fique ligado no guia que o portal DCI preparou para você. Escolha a maneira de curtir o mais evento esportivo do mundo a seguir.

Globo

Dona dos direitos de imagens da Copa do Mundo do Catar, a Globo transmite com exclusividades todos os jogos da edição ao público brasileiro. Sim torcedor, você vai acompanhar todas as seleções do mundo em busca da tão sonhada taça dourada na TV aberta!

Serão até quatro jogos por dia, com faixas alternadas de horários entre 07h, 12h, 10h, 13h e 16h, horário de Brasília, com narrações de Galvão Bueno, Luis Roberto, Renata Silveira, Cléber Machado e Gustavo Villani, além de quadros especiais, novos programas e entrevistas exclusivas.

SporTV

Os canais SporTV exibem todos os jogos da Copa do Mundo do Catar por todo o território brasileiro. Porém, as três opções (SporTV, SporTV2 e SporTV3) só podem ser encontradas na programação de operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Os narradores oficiais do SporTV vão ser Milton Leite, Everaldo Marques, Natália Lara, Rogério Corrêa e Luiz Carlos Júnior.

GloboPlay

Para quem já é assinante da plataforma GloboPlay, é só acessar o aplicativo e escolher por onde quer assistir. Mas caso você procura um lugar para acompanhar os jogos da Copa do Mundo do Catar e não seja assinante, fique tranquilo!

A programação da Rede Globo será retransmitida de graça pelo aplicativo do GloboPlay. Disponível pelo site (www.globoplay.globo.com), é só se cadastrar com email e a senha, esoclher a opção "Agora na TV" e pronto!

Portal GE

A maneira mais simples e rápida de assistir aos jogos da Copa este ano é no portal GE. Isso porque o site de notícias da Globo (www.ge.globo.com) retransmite a programação da emissora.

Você não paga nada para assistir, seja pelo celular ou no computador.

FIFA+

A entidade do futebol decidiu entrar para o ramo de serviço de streaming. Porém, os torcedores brasileiros serão os primeiros a testarem a novidade e melhor ainda: assistindo aos jogos da Copa do Mundo de graça.

É isso mesmo torcedor, dá para assistir todos os embates do Mundial no próprio site da FIFA (www.fifa.com/fifaplus). Você só precisa se cadastrar, é de graça. Depois, pode sintonizar também no aplicativo.

Canal do Casimiro no Youtube e Twitch

Se você é o tipo de torcedor que gosta de assistir uma transmissão de futebol com muita informação, diversão e comentários especiais, o canal do Cazé é o seu lugar! O streamer favorito da galera transmite um jogo por dia nesta Copa do Mundo sempre em horários alternados.

Você pode acompanhar ao vivo e de graça tanto no canal da Twitch, na plataforma gratuita de vídeos, ou no canal Cazé pelo Youtube pelo seu celular, tablet, computador ou na smartv totalmente de graça.