Jogos de hoje do Paulistão: onde assistir e horários nesta quinta – 10/02

A quinta rodada do Campeonato Paulista apresenta dois confrontos pela primeira divisão nesta quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, para encerrar a semana de disputas. Com transmissão ao vivo, confira quais são os jogos de hoje do Paulistão e onde assistir cada um deles.

Quais são os jogos do Paulistão 2022 hoje

Dois jogos vão acontecer nesta quinta-feira, 10 de fevereiro, pela primeira divisão do Campeonato Paulista na temporada, prometendo bagunçar ainda mais a tabela entre os quatro grupos.

Para abrir a rodada, o Santos recebe o São Bernardo no início da noite na Vila Belmiro. O elenco santista precisa subir na classificação se quiser chegar até a próxima fase da competição, enquanto os visitantes são os líderes do grupo B com 7 pontos.

Do outro lado, o confronto entre Corinthians e Mirassol também é promessa de bom jogo. O time alvinegro aparece em primeiro lugar no grupo A, enquanto o clube do interior pode assumir a liderança do grupo C se vencer o confronto desta quinta.

Segunda e terceira divisão não tem jogos hoje, retornando apenas no sábado e domingo.

Campeonato Paulista A1

Santos x São Bernardo – 19h – Premiere e Youtube do Paulistão

Corinthians x Mirassol – 21h30 – HBO Max e Estádio TNT

Onde assistir aos jogos do Paulistão em 2022?

O torcedor pode assistir aos jogos do Campeonato Paulista em 2022 na Record (TV aberta), Paulistão Play (Streaming), Premiere (Pay-per-view), HBO Max e Estádio TNT (Streaming), e Youtube (Site de vídeos gratuito).

A Federação Paulista de Futebol é quem estipula quem vai transmitir quando e quais jogos da rodada por isso é necessário se atentar na programação da entidade.

A Record detém os direitos de transmissão da primeira divisão do Campeonato Paulista. A emissora transmite um jogo por rodada sempre no horário das 21h30 de quarta-feira e também aos domingos, na faixa das quatro da tarde, para os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Outra opção na televisão é o Premiere, o pay-per-view da Rede Globo. Mesmo sem garantir os direitos para a TV aberta, a emissora fez questão de garantir alguns dos confrontos pelo seu serviço por assinatura. Os planos e valores estão disponíveis no site (www.premiere.globo.com).

Já o serviço de streaming é a novidade da temporada. Ambos HBO Max e Estádio TNT, da Rede Turner, vão transmitir um jogo por rodada através de seus portais. Mais informações como valores estão disponíveis no site oficial (www.estadio.com) (www.hbomax.com.br).

O Paulistão Play também é serviço de streaming, mas funciona pela Federação, isto é, tem mais opções de transmissão no site e aplicativo (www.paulistaoplay.com.br).

Por fim, o canal do Paulistão no Youtube passa um jogo por rodada de graça aos internautas de todo o Brasil para acompanharem como e onde quiserem.

Record é o carro-chefe das transmissões do Paulistão.

Leia também:

Jogos de hoje, quinta-feira, 10/02: onde assistir ao vivo futebol e horário