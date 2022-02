Saiba quais são os jogos do Paulistão. Foto: Reprodução / Tiago Pavini / Ferroviária SA

Saiba quais são os jogos da competição paulista em todas as divisões neste sábado, 12 de fevereiro

Jogos de hoje do Paulistão: onde assistir e horários no sábado – 12/02

Abrindo o fim de semana no Campeonato Paulista, as três divisões apresentam confrontos pela quinta e sexta rodada na temporada neste sábado, 12 de fevereiro de 2022. Confira quais são os jogos de hoje do Paulistão e onde assistir cada um deles ao vivo.

Jogos de hoje do Paulistão 2022 sábado

Doze jogo serão realizados neste sábado, 12 de fevereiro, entre a primeira, segunda e terceira divisão do Campeonato Paulista. Cada um dos resultados em campo vai movimentar ainda mais a tabela de classificação em cada um deles.

Pela elite do Paulistão, o duelo entre Botafogo e Água Santa durante a parte promete bom futebol, enquanto do outro lado, Santo André, Ferroviária, Novorizontino e Guarani também jogam buscando retomar o bom desempenho pela temporada.

Enquanto isso, a segunda divisão apresenta o confronto entre São Bento e Portuguesa Santista no horário da tarde, tendo Oeste e Juventus fechando a rodada.

Por fim, a terceira divisão traz seis jogos na quinta rodada. A seguir, confira todos os jogos do Paulistão hoje.

Campeonato Paulista A1

Botafogo-SP x Água Santa – 16h – Premiere e TV Paulistão Play

Novorizontino x Guarani – 16h – Premiere e TV Paulistão Play

Santo André x Ferroviária – 18h30 – Premiere e TV Paulistão Play

Campeonato Paulista A2

São Caetano x Taubaté – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

São Bento x Portuguesa Santista – 16h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

XV de Piracicaba x Rio Claro – 17h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Oeste x Juventus – 19h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Paulista A3

Olímpie x Linense – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Nacional x São Bernardo – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

USAC x Desportivo Brasil – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Noroeste x Comercial – 16h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Marília x Sertãozinho – 19h30 – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Onde assistir aos jogos do Paulistão?

O canal da Record (TV aberta), Paulistão Play (Streaming), Premiere (Pay-per-view), HBO Max e Estádio TNT (Streaming), e Youtube (Site de vídeos gratuito) são as opções para o torcedor acompanhar de perto os jogos do Campeonato Paulista pela temporada 2022.

Lembrando que quem determina o calendário de jogos é a própria Federação Paulista de Futebol (FPF) e, por isso, a tabela pode sofrera alterações durante o campeonato entre as divisões.

Pela TV aberta este ano é a Record quem comanda as transmissões. A emissora transmite sempre de quarta-feira e domingo, na faixa da noite e tarde respectivamente, para os estados São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O Premiere, pay-per-view da Rede Globo, também vai passar os jogos do Paulistão, onde apenas assinantes de operadoras de TV tem acesso, com planos e valores disponíveis pelo site (www.premiere.globo.com).

O streaming é a grande novidade. São três opções, HBO Max e Estádio TNT, da Rede Turner, e TV Paulistão Play, para o torcedor escolher e assinar.

Por fim, o canal do Paulistão no Youtube passa um jogo por rodada de graça aos internautas de todo o Brasil para acompanharem como e onde quiserem

