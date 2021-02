Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol desta quarta (10)

A quarta-feira, 10 de fevereiro, traz partidas das mais variadas divisões tanto do futebol nacional quanto do internacional. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Pelo Campeonato Brasileiro, cinco jogos encerram a rodada do meio de semana. Enquanto isso, a Copa da Itália define o segundo finalista no jogo de volta da semifinal entre Atalanta e Napoli.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje na TV

Pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, cinco jogos acontecem nesta quarta-feira (10). Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje. Lembrando que a programação pode mudar de acordo com a sua região.

Internacional x Sport – 19h – Premiere

Fortaleza x Vasco – 19h15 – Premiere

São Paulo x Ceará – 21h – Premiere

Fluminense x Atlético-MG – 21h30 – Globo e Premiere

Corinthians x Athletico-PR – 21h30 – Globo

Supercopa do Brasil Sub-17 – Jogos de hoje na TV

Em fase única, a partida define quem será o campeão. Saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Fluminense x São Paulo – Sportv e CBF TV

Campeonato Carioca – Jogos de hoje na TV

Na fase preliminar, três partidas acontecem hoje. Assim, elas definem quem chega até a fase definitiva. Para assistir, você pode acessar o canal da CBF TV no próprio site da entidade.

Friburguense x Cabofriense – 15h30 – CBF TV

Nova Iguaçu x America – 15h30 – CBF TV

Sampaio Correa x Americano – 15h30 – CBF TV

Campeonato Goiano – Jogos de hoje na TV

Nas quartas de final, quatro equipes entram em campo nesta quarta. Saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Atlético-GO x Anápolis – 17h – Canal da Federação Goiana de Futebol no Youtube

Goiás x Aparecidense – 21h30 – Globo (GO)

Copa do Rei

A primeira parte da semifinal da Copa do Rei tem início hoje. São dois jogos, ida e volta, tendo a chance de garantir a vantagem.

Sevilla x Barcelona – 17h – ESPN Brasil

Copa da França

A competição conta com muitos confrontos e equipes que estreiam nesta quarta pela primeira vez.

Bordeaux x Toulouse – 10h45 – Sem transmissão

Auxerre x Olympique – 10h45 – Fox Sports

Grenoble x Monaco – 10h45 – Sem transmissão

Nantes x Lens – 10h45 – Sem transmissão

RC Strasbourg x Montpellier – 10h45 – Sem transmissão

Stade Brestois x Rodez Aveyron – 13h – Sem transmissão

Amiens x Metz – 13h – Sem transmissão

Nimes x Nice – 13h – Sem transmissão

Dijon x Lille – 15h – Sem transmissão

Caen x PSG – Fox Sports

Copa da Inglaterra

Ademais, nas oitavas de final da competição, quatro jogos acontecem. Eles também funcionam em sistema de jogo único, ou seja, quem vencer está na próxima fase.

Swansea City x Manchester City – 14h30 – DAZN

Leicester x Brighton – 16h30 – DAZN

Sheffield United x Bristol City – 16h30 – Sem transmissão

Everton x Tottenham – 17h15 – DAZN

Copa da Itália

Uma partida acontece nesta quarta pelo jogo de volta da segunda semifinal. No primeiro, Atalanta e Napoli empataram em zero a zero. Agora, as equipes se enfrentam para definir quem será o finalista a enfrentar a Juventus. Então, saiba onde assistir ao vivo ao jogo de hoje.

Atalanta x Napoli – 16h45 – DAZN

Campeonato Escocês

St. Mirren x Celtic – 17h – Watch ESPN

Liga de Expansión MX

Tepatitlán FC x Tapatío – 18h45 – Watch ESPN

Correcaminos UAT x Mineros de Zacatecas – 22h05 – Watch ESPN

Cimarrones de Sonora FC x Atlético Morelia – 00h05 – Watch ESPN

