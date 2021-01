Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol desta quarta (20)

A quarta-feira, 20 de janeiro, apresenta partidas de futebol das mais variadas competições nacionais e internacionais para você acompanhar. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Pela elite do Brasileirão, o líder São Paulo entra em campo contra o vice-líder, Internacional, para descobrir quem segue na ponta da tabela. Enquanto isso, a Supercopa da Itália descobre o campeão da temporada.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje na TV

Abrindo a 31ª rodada da primeira divisão do Brasileirão, a bola rola em seis jogos. Assim, saiba onde assistir aos jogos desta quarta-feira na TV. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com o seu estado.

Botafogo x Atlético Goianiense – 17h – Premiere

Bahia x Athetlico-PR – 18h – TNT e EI Plus

Grêmio x Atlético-MG – 19h15 – Globo e Premiere

Coritiba x Fluminense – 20h30 – Premiere

São Paulo x Internacional – 21h30 – Globo e Premiere

Bragantino x Vasco – 21h30 – Globo e Premiere

Brasileirão Série B – Jogos de hoje na TV

A 36ª rodada da Série B continua nesta quarta-feira (20) com três jogos. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Guarani x Vitória – 16h – Premiere

Náutico x Oeste – 19h15 – Premiere

Cruzeiro x Operário – 21h30 – Globo, Sportv e Premiere

Copa do Brasil Sub-17 – Jogos de hoje na TV

A disputa é válida pela semifinal da competição, decidindo quem será o primeiro classificado para a grande final.

Fluminense x Flamengo – 15h30 – Sportv e CBF TV

Supercopa da Itália

A competição reúne o atual vencedor do Campeonato Italiano com o ganhador da Copa da Itália no ano passado. Portanto quem vencer, garante o primeiro título da temporada.

Juventus x Napoli – 17h – DAZN

Copa do Rei

Pelas oitavas de final, as equipes entram em campo para conquistar a vaga nas quartas. Ademais, em jogo único, quem vencer está dentro.

Cordoba x Real Sociedad – 15h – ESPN

Alcoyano x Real Madrid – 17h – Fox Sports

Campeonato Belga

Kartrijk x STVV – 12h30 – Watch ESPN

Brugge x Ooestende – 17h – Watch ESPN

Campeonato Inglês

Manchester City x Aston Villa – 15h – DAZN e Fox Sports

Norwich x Bristol City – 15h – Fox Sports e Watch ESPN

Fulham x Manchester United – 17h15 – ESPN Brasil

Campeonato Alemão

Os jogos da Bundesliga possuem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Ou então, se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Schalke 04 x Colônia – 14h30

Arminia x Stuttgart – 16h30

Augsburg x Bayern – 16h30

Freiburg x Eintracht Frankfurt – 16h30

RB Leipzig x Union Berlin – 16h30

Campeonato Francês

Os jogos de hoje pelo Campeonato Francês, a Ligue 1, não tem transmissão na TV, apenas no aplicativo Onefootball. Então para assistir aos jogos de hoje, você precisa baixar o aplicativo em seu celular.

Olympique x Lens – 17h

Campeonato Espanhol

Getafe x Huesca – 15h – Fox Premium

Betis x Celta de Vigo – 17h – Fox Premium

Villarreal x Granada – 17h30 – ESPN

Campeonato Escocês

Livington x Celtic – 17h15 – Watch ESPN

Campeonato Italiano

Udinese x Atalanta – 11h – Estádio TNT

Campeonato Mexicano – Jogos de hoje na TV

Tlaxcala x Monarcas – 20h – Watch ESPN

Celaya x Pumas Tabasco – 22h05 – Watch ESPN

CONCACAG League – Semifinal – Jogos de hoje na TV

Alajuelense x Olímpia – 00h – Watch ESPN

