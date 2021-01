Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol desta quinta (28)

A quinta-feira, 28 de janeiro, apresenta partidas de futebol para você acompanhar durante todo o dia, tanto de campeonatos nacionais quanto internacionais. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Pela elite do Campeonato Brasileiro, as equipes do Corinthians e Flamengo entram em campo. Enquanto isso, a Copa da Itália revela o último semifinalista.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje na TV

O Brasileirão Série A traz dois jogos atrasados da 23ª e 30ª rodada, respectivamente, nesta quinta-feira (28). Assim, saiba onde assistir aos jogos na TV. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com o seu estado.

Bahia x Corinthians – 19h – Premiere

Grêmio x Flamengo – 20h – Premiere

Copa Verde – Jogos de hoje na TV

A competição traz um jogo nesta quinta-feira (28) pelas oitavas de final. Então, saiba onde assistir na TV.

Paysandu x Galvez – 16h – TV Brasil

Campeonato Goiano

As partidas da competição não possuem transmissão na TV. Contudo, você pode assistir através do canal do Youtube da Federação Goiana de Futebol.

Iporá x Anápolis – 15h30

Anapolina x Grêmio Anápolis – 15h30

Aparecidense x Jaraguá – 15h30

Vila Nova x Goiânia – 15h30

Goianésia x Goiás – 15h30

Crac x Atlético-GO – 15h30

Copa do Rei

Dois jogos acontecem pelas oitavas de final da competição espanhola. Então, em jogo único, quem vencer garante a classificação para as quartas e consequentemente quem perder está fora. Portanto saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Navalcarnero x Granada – 15h – Fox Sports

Alcoyano x Athletic Bilbao – 17h – Fox Sports

Copa da Itália

A fase das quartas se encerra nesta quinta com o Napoli brigando pela última vaga. Entretanto, não possui transmissão na TV, somente no serviço de streaming DAZN você pode assistir os jogos de hoje.

Napoli x Spezia – 17h – DAZN

Campeonato Holandês

Ajax x Willem II – 17h – ESPN

Campeonato Inglês

Tottenham x Liverpool – 17h – ESPN Brasil

Campeonato Belga

Club Brugge x Cercle Brugge – 14h45 – Watch ESPN

