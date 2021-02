Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol desta terça (16)

A terça-feira, 16 de fevereiro, apresenta partidas de futebol em campeonatos internacionais para você acompanhar durante o dia. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

A rodada do Brasileirão retorna apenas no fim de semana, com jogos decisivos que podem mudar completamente o rumo das equipes. Enquanto isso, a fase das oitavas de final da Champions League começa hoje com dois jogos que prometem.

Champions League – Jogos de hoje na TV

Com o início das oitavas de final, os jogos de ida começam nesta terça (16) com duas partidas realizadas às 17h. Portanto saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Barcelona x PSG – 17h – TNT, Facebook TNT Sports e Estádio TNT

RB Leipzig x Liverpool – 17h – Facebook TNT Sports e Estádio TNT

Campeonato Inglês – Jogos de hoje na TV

Os jogos desta terça são válidos pela 30ª rodada da segunda divisão do futebol inglês.

Stoke City x Sheffield Wednesday – 16h – Sem transmissão

Preston x Watford – 16h – Sem transmissão

Middlesbrough x Huddersfield Town – 16h45 – Sem transmissão

Bristol City x Cardiff – 17h15 – Fox Sports

- PUBLICIDADE. -

Campeonato Português

Pela competição portuguesa, um único jogo acontece hoje encerrando a décima nona rodada. Além disso, ambas as equipes precisam do resultado para subir na tabela e escapar da zona de rebaixamento.

Tondela x Maritimo – 14h45 – Sem transmissão

Além disso, você também vai gostar de ler: