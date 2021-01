Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol deste sábado (02)

O ano de 2021 no futebol começa a todo vapor. No primeiro sábado de futebol, 02 de janeiro, diversas partidas de futebol tanto do nacional quanto internacional estão disponíveis para você. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

A primeira divisão do Brasileirão não acontece neste fim de semana. Entretanto, na segunda, terceira e quarta acontecem jogos e decisões das fases finais.

Brasileirão Série B – Jogos de hoje na TV

Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, a bola rola em três jogos neste sábado. Ademais, saiba onde assistir ao vivo estes jogos na TV.

CSA x Sampaio Correa – 16h30 – Sportv e Premiere

Oeste x Figueirense – 18h15 – Sportv e Premiere

Guarani x America-MG – 21h – Sportv e Premiere

Brasileirão Série C – Jogos de hoje na TV

Pela segunda fase da Série C, uma partida da 4ª rodada acontece.

Vila Nova x Brusque-SC – 17h – BAND e DAZN

Brasileirão Série D – Jogos de hoje na TV

Na quarta divisão do Brasileirão, dois jogos pelas quartas de final também acontecem neste sábado (02). Então, você pode assistir através da CBF TV, disponível no site oficial da entidade.

Floresta-CE x América-RN – 16h – TV Brasil e CBF TV

Mirassol x Aparecidense – 19h – CBF TV

Campeonatos Internacionais

Inglês

Tottenham x Leeds – 09h30 – Fox Sports

Crystal Palace x Sheffield United – 12h – DAZN

Swansea x Watford – 12h – Fox Sports

Brighton x Wolves – 14h30 – ESPN Brasil

Stoke City x Bournemouth – Segunda divisão – 16h45 – ESPN

West Bromwich x Arsenal – 17h – DAZN

Espanhol

Villarreal x Levante – 10h – ESPN

Betis x Sevilla – 12h15 – ESPN Brasil

Getafe x Real Valladolid – 14h30 – ESPN Watch

Real Madrid x Celta de Vigo – 17h – ESPN Brasil

Alemão

As partidas da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Arminia x Borussia Monchengladbach – 11h30

Colônia x Augsburg – 11h30

Hoffenheim x Freiburg – 11h30

Werder Bremen x Union Berlin – 11h30

Eintracht Frankfurt x Bayer Leverkusen – 11h30

Hertha Berlin x Schalke 04 – 14h30 – BAND e Onefootball

Stuttgart x RB Leipzig – 16h30

Turco

Galatasaray x Antalyaspor – 13h – DAZN

Português

Sporting x Braga – 15h – Fox Sports

Escocês

Rangers x Celtic – 09h30 – ESPN Brasil

