Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol deste sábado (06)

O sábado, 06 de fevereiro, apresenta partidas de futebol dos mais variados campeonatos nacionais e internacionais para você acompanhar no fim de semana. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Pela elite do Brasileirão, dois jogos abrem a rodada do fim de semana. Enquanto isso, o clássico entre Roma e Juventus agita o sábado pelo Campeonato Italiano.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje na TV

Dois jogos abrem a 35ª rodada da primeira divisão do futebol brasileiro neste sábado (06). Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com o seu estado.

Bahia x Goiás – 19h – Premiere

Atlético-GO x Santos – 21h – Premiere

Brasileirão Série D – Jogos de hoje na TV

A final da quarta divisão do Brasileiro acontece hoje. No jogo de ida, o Mirassol venceu por 1 a 0. Agora, o resultado premia a equipe com o título. Assim, saiba onde assistir ao vivo.

Mirassol x Floresta – 16h – TV Brasil e CBF TV

Campeonato Carioca – Jogos de hoje na TV

Na fase preliminar do torneio carioca, os jogos possuem transmissão do canal oficial da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Então, veja quais são os jogos e horários.

Americano x Friburguense – 15h30

Nova Iguaçu x Sampaio Correa – 15h30

America x Cabofriense – 18h30

Campeonato Turco

Fenerbahce x Galatasaray – 13h – DAZN

Campeonato Italiano – Jogos de hoje na TV

Atalanta x Torino – 11h – Estádio TNT

Sassuolo x Spezia – 11h – Estádio TNT

Juventus x Roma – 14h – Band, TNT e Estadío TNT

Genoa x Napoli – 16h45 – TNT e Estádio TNT

Campeonato Espanhol

Levante x Granada – 10h – Fox Premium

Huesca x Real Madrid – 12h15 – ESPN Brasil

Elche x Villarreal – 14h30 – Fox Premium

Fuenlabrada x Almería – 16h30 – 2ª Divisão – Watch ESPN

Sevilla x Getafe – 17h – Fox Sports

Campeonato Inglês

Aston Villa x Arsenal – 09h30 – Fox Sports

Coventry x Watford – 2ª Divisão – 09h30 – ESPN Brasil

Burnley x Brighton – 12h – ESPN

Newcastle x Southampton – 12h – Fox Sports

Barnsley x Derby County – 2ª Divisão- 12h – Watch ESPN

Fulham x West Ham – 14h30 – ESPN Brasil

Manchester United x Everton – 17h – ESPN Brasil

Campeonato Alemão

Os jogos da Bundesliga possuem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Ou então, se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Augsburg x Wolfsburg – 11h30

Freiburg x Borussia Dortmund – 11h30

Schalke 04 x RB Leipzig – 11h30

Bayer Leverkusen x Stuttgart – 11h30

Mainz x Union Berlin – 11h30

Borussia Monchengladbach x Colônia – 14h30

Campeonato Francês

Ademais, os jogos de hoje pelo Campeonato Francês, a Ligue 1, não tem transmissão na TV, apenas no aplicativo Onefootball. Então para assistir aos jogos de hoje, você precisa baixar o aplicativo em seu celular.

Lorient-Bretagne x Reims – 13h

Lyon x RC Strasbourg – 15h

Lens x Rennes – 17h

Campeonato Holandês

PSV x Twente – 12h30 – Watch ESPN

Campeonato Belga

Waasland Beveren x Brugge – 14h30 – Watch ESPN

Campeonato Chileno

Universidad Chile x Unión Española – 19h15 – Estádio TNT

Deportes Iquique x Colo-Colo – 21h30 – Estádio TNT

