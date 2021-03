Jogos de hoje na TV: confira as partidas de quinta-feira – 11/03/2021

A quinta-feira de futebol, 11 de março, traz jogos das mais variadas divisões tanto do futebol nacional quanto do internacional. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Com o futebol brasileiro, o Cruzeiro entra em campo pela primeira fase da Copa do Brasil. Enquanto isso, as oitavas de final da Liga Europa tem início nesta quinta-feira (11) com oito jogos.

Copa do Brasil – Jogos de hoje na TV

A temporada 2021 apresenta na fase inicial quatro jogos nesta quinta-feira (11). Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

- PUBLICIDADE 1-

Real Brasília x América-RN – 15h30 – Sem transmissão

Uberlândia x Luverdense – 17h – Sem transmissão

São Raimundo-RR x Cruzeiro – 19h15 – Sportv

Boavista x Goiás – 21h30 – Sportv

Copa do Nordeste – Jogos de hoje na TV

Pela terceira rodada da competição, um jogo acontece hoje no período da noite.

Salgueiro x Santa Cruz – 18h – PPV do Nordeste

- PUBLICIDADE 2-

Libertadores – Jogos de hoje na TV

Também em fase preliminar, a Libertadores da Conmebol apresenta na noite de hoje quatro jogos na segunda fase.

Guaraní x Atlético Nacional – 21h30 – Facebook da Conmebol / Libertadores

Libertadores Feminina

- PUBLICIDADE 3..-

Quatro partidas pela fase de grupos na terceira rodada acontecem hoje. Contudo, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV ao vivo.

América de Cali x Corinthians – 17h – CONMEBOL TV e Facebook Libertadores Oficial

El Nacional x Club Universitário – 17h – Facebook Libertadores Oficial

Kindermann x Boca Juniors – 19h30 – CONMEBOL TV e Facebook Libertadores Oficial

Santiago Morning x Deportivo Tropico – 19h30 – Facebook Libertadores Oficial

Campeonato Paulista

Em jogo atrasado pela primeira rodada, o Palmeiras entra em campo na noite desta quinta em busca dos três pontos no Paulistão 2021. Saiba onde assistir ao vivo na TV.

- PUBLICIDADE 4.-

Palmeiras x São Caetano – 19h – Premiere

Campeonato Paraense

Ademais, uma partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paraense acontece nesta quinta ao vivo no Estádio Baenão.

Remo x Itupiranga – 18h – TV Cultura (PA)

Liga Europa

Os confrontos das oitavas de final tem início hoje, com oitos jogos. Os times entram em campo buscando a vantagem no duelo para, assim, chegar facilmente na grande decisão da taça na temporada.

Manchester United x Milan – 14h55 – Fox Sports

Dínamo de Kiev x Villarreal – 14h55 – Watch ESPN

Ajax x Young Boys – 14h55 – ESPN 2

Slavia Praga x Rangers – 14h55 – Watch ESPN

Olympiacos x Arsenal – 17h – Fox Sports

Granada x Molde – 17h – Watch ESPN

Tottenham x Dínamo – 17h – ESPN Brasil

Roma x Shakhtar Donetsk – 17h – ESPN

Além disso, você também vai gostar de ler: