Jogos do Campeonato Carioca hoje (23/02): horários e onde assistir

Fechando a oitava rodada do Campeonato Carioca, a quarta-feira em 23 de fevereiro de 2022 apresenta uma partida na primeira divisão com transmissão ao vivo. Confira quais são os jogos do Campeonato Carioca hoje e onde assistir ao vivo cada um.

Jogos do Campeonato Carioca hoje 2022

Somente um jogo vai acontecer nesta quarta-feira pela oitava rodada do Campeonato Carioca, válido pela primeira divisão com transmissão ao vivo.

O torcedor poderá acompanhar as emoções entre Botafogo e Flamengo, clássico do futebol carioca, a partir das oito da noite no Estádio Nilton Santos, casa do Fogão, onde a vitória vale muito aos dois times. Com o mesmo número de pontos, 16, quem vencer consegue terminar em segundo lugar a semana.

Todos os outros clubes já jogaram na rodada e agora apenas aguardam o próximo fim de semana.

Confira a seguir os jogos do Campeonato Carioca hoje.

Botafogo x Flamengo – 20h – PPV do Cariocão Play

Quantos times se classificam na Taça Guanabara?

De doze equipes que disputam a primeira fase do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara, somente as quatro primeiras colocadas avançam para as semifinais do torneio, enquanto o primeiro colocado torna-se o grande campeão.

Enquanto isso, do 5º ao 8º os times disputam a Taça Rio, competição secundária da temporada de futebol carioca em 2022. Sendo assim, o Campeonato Carioca tem praticamente três campeões, podendo ser diferente entre eles ou não.

Onde assistir os jogos do Cariocão 2022

A partida desta quarta-feira vai contar com a transmissão do Cariocão Play, pay-per-view por assinatura que transmite todos os jogos do Campeonato Carioca.

Para obter o produto da plataforma, é necessário assinar por R$ 27,90 a partida ou R$49,90 com todos jogos até a final através do site oficial (www.cariocaoplay.com.br) ou então aplicativo, disponível para Android ou iOS em smartphones, tablets ou até computador.

Pela televisão aberta, a Record é a principal maneira de acompanhar de graça, onde a emissora principal e as afiliadas passam sempre de quarta-feira e domingos, no horário da noite e a tarde respectivamente, um jogo por rodada aos estados de Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins.

Uma opção nova é a plataforma Twitch, pelos canais Ronaldo TV e Casimiro, totalmente de graça. Para assistir, basta acessar o site (www.twitch.com) e procurar pelos canais anteriores.

