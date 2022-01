Jogos do Campeonato Mineiro hoje: onde assistir e horário – 30/01

Fechando a segunda rodada do Campeonato Mineiro, cinco confrontos vão acontecer neste domingo, 30 de janeiro de 2022, pela primeira divisão no período da tarde e também a noite. Com transmissão ao vivo pela televisão e online, confira quais são os jogos do Campeonato Mineiro hoje e onde assistir.

Tem jogo do Campeonato Mineiro hoje?

Cinco jogos da segunda rodada no Campeonato Mineiro serão realizados hoje, domingo em 30 de janeiro de 2022, pela primeira divisão.

O Cruzeiro enfrenta o Athletic Club fora de casa, enquanto o América-MG joga em casa diante do Democrata, um desafio que promete agitar a tabela de classificação.

A competição acontece em turno único onde os quatro primeiros da tabela seguem para a semifinal onde disputam o título do Mineiro. Dessa maneira, saiba onde assistir aos jogos do Campeonato Mineiro hoje.

Athletic Club x Cruzeiro – 11h – Premiere

URT x Caldense – 16h – TV da Federação Mineira de Futebol

Patrocinense x Uberlândia – 16h – TV da Federação Mineira de Futebol

Pouso Alegre x Villa Nova – 17h – TV da Federação Mineira de Futebol

América-MG x Democrata – 19h – Premiere

Onde assistir ao Campeonato Mineiro 2022?

Os jogos do Campeonato Mineiro este ano vão contar com a transmissão exclusiva dos canais Globo, pela televisão aberta para todo o estado de Minas Gerais, e SporTV e Premiere, disponíveis somente por assinatura em operadoras à cabo.

Os canais SporTV seguem o calendário da Federação Mineira de Futebol, passando um jogo por rodada para todo os estados do Brasil. Já o Premiere disponibiliza todos os confrontos tanto nos canais pela TV como no aplicativo e site oficial.

Por fim, a plataforma da Federação Mineira de Futebol e do jornal O Tempo, ambos por assinatura, também oferecem os seus serviços de acordo com os planos adquiridos pelo torcedor.

