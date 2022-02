Jogos do Cariocão hoje: horário e quem joga no domingo (06/02/22)

Pela quarta rodada do Campeonato Carioca, três confrontos serão realizados neste domingo, 6 de fevereiro de 2022, na temporada da primeira divisão do estadual. Com transmissão ao vivo pela televisão e também de maneira online aos internautas, confira onde assistir aos jogos do Cariocão hoje.

Jogos do Cariocão hoje

O Campeonato Carioca de 2022 volta neste domingo, 6 de fevereiro, com a 4ª rodada da primeira divisão. O Madureira recebe o Vasco, enquanto o cruz-maltino espera retomar a liderança da competição em sua primeira fase. Enquanto isso, o clássico entre Flamengo e Fluminense também vai acontecer, prometendo grandes embates em campo e muita rivalidade entre torcedores fora dos gramados. Por fim, Portuguesa e Bangu se encontram também neste domingo.

A seguir, confira quais são os jogos do Cariocão hoje e onde assistir.

Madureira x Vasco – 15h30 – PPV do Carioca

Flamengo x Fluminense – 16h – Record, PPV do Carioca, Youtube e Twitch

Portuguesa x Bangu – 19h – PPV do Carioca

Onde assistir ao Campeonato Carioca em 2022?

É possível acompanhar neste domingo o Campeonato Carioca de 2022 pela Record TV.

O canal transmite os jogos do Cariocão aos estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito, segundo informações do portal Notícias da TV.

O Play Plus, aplicativo da Record TV, é a opção para quem deseja acompanhar todos os lances do Carioca de maneira online. Basta acessar o portal (www.playplus.com), se cadastrar e escolher o plano gratuito.

No entanto, existem outras opções para acompanhar o torneio. O Cariocão Play está disponível somente por assinatura, por tratar-se de um pay-per-view pago através do site oficial ou até mesmo aplicativo.

Para assistir de graça e online, as plataformas Twitch e Youtube, através dos canais Casimiro, considerado um fenômeno das redes sociais, além da Ronaldo TV e Flow, retransmitem um jogo por rodada de graça.

