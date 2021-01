Juventude x Cruzeiro: onde assistir e escalações do jogo da Série B

Juventude x Cruzeiro se enfrentam neste sábado (16) pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A bola rola às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Onde assistir Juventude x Cruzeiro pela Série B?

O confronto entre Juventude x Cruzeiro pela Série B não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o SporTV exibe o jogo na TV fechada, menos para MG. E, o Premiere, transmite pelo pay-per-view, para então todo o Brasil.

+ Clubes de futebol aderem à campanha e se solidarizam com Manaus

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como as equipes chegam para o confronto?

Vindo de duas derrotas seguidas, o Juve está em quinto lugar com 52 pontos, mesma pontuação do CSA, quarto na tabela. Com a vitória, os gaúchos ultrapassam os alagoanos, mas o Azulão do Mutange ainda joga na rodada.

Para a partida deste sábado (16), o CSA não contará com o zagueiro Nery Baiano, isso porque o atleta está contaminado pelo novo coronavírus, além do volante João Paulo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Já o Cabuloso ocupa a 13ª colocação, com 44 pontos. Vindo de derrota para o lanterna Oeste, a equipe ainda luta para garantir sua permanência então na Série B da próxima temporada.

O técnico Felipão contará com as voltas do meia Giovanni e o atacante William Pottker, que cumpriram suspensão na derrota para a equipe do interior de São Paulo. A tendência é que ambos sejam titulares, e então Welinton e Marcelo Moreno, que ganharam chances de iniciar a última partida, retornem ao banco.

Escalações de Juventude x Cruzeiro

Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Adriano e Filipe Machado; Airton, Giovanni e William Pottker; Rafael Sobis.

Juventude: Carné; Igor, Wellington, Emerson e Eltinho; Gabriel Bispo, Gustavo Bochecha, Capixaba, Renato Cajá e Rogério; Rafael Grampola

Jogos da rodada da Série B