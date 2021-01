Juventus x Genoa (13/01): onde assistir ao jogo da Copa da Itália

A Juventus recebe nesta quarta-feira (13), às 16h45, no Juventus Stadium, o Genoa, em disputa pelas oitavas de final da Copa da Itália. Em partida única, quem ganhar está classificado, enfrentando Sassuolo ou Spal nas quartas da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Juventus x Genoa: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN, às 16h45 (Horário de Brasília).

+ Confira o calendário esportivo de 2021 completo

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 4º lugar no Campeonato Italiano somando trinta e três pontos, a Juventus não vem apresentando o desempenho esperado pelos torcedores. Brigando pela liderança, a equipe encontra pela frente a Inter de Milão, Milan e Roma, todos com um bom futebol. Por fim, nas oitavas da Champions, enfrenta o Porto.

Enquanto isso, o Genoa luta para escapar da zona de rebaixamento da competição. Com catorze pontos em 17º, tem a chance de espantar de vez o fantasma da degola nas próximas rodadas, mas apenas se garantir os três pontos. Hoje, se vencer, tem a chance de se redimir diante aos torcedores.

Prováveis escalações de Juventus x Genoa

Morata e Dybala seguem em recuperação e sem previsão de volta ao time titular da Juve. Enquanto isso, o treinador Pirlo admitiu que Chiellini está pronto e deve retornar em campo em breve. De Light, Cuadrado e Alex Sandro testaram positivo e por isso estão afastados do elenco.

Já McKennie e Chiesa são dúvidas depois de saírem machucados na última partida.

Provável Juventus: Szczesny (Buffon); Bonucci, Demiral, Danilo, Frabotta; Bernardeschi, Bentacur, Arthur, Ramsey; Kulusevic, Cristiano Ronaldo.

O goleiro titular, Perin, não aparece na convocação oficial divulgada pelo clube. Então, é provável que Marchetti assuma o posto.

Provável Genoa: Marchetti; Masiello, Bani, Radovanovic; Melegoni, Lerager, Badelj, Criscito, Zajc; Destro, Shomurodov.

Confira os jogos da Copa da Itália

Além disso, as oitavas de final da Copa da Itália seguem com outros jogos na semana. Ademais, todos eles possuem transmissão do streaming DAZN.

Milan 0 (5) x (4) 0 Torino

Fiorentina x Inter de Milão – 11h

Napoli x Empoli – 13h45

Sassuolo x SPAL – Quinta-feira – 13h30

Atalanta x Cagliari – Quinta-feira – 17h15

Roma x Spezia – Terça-feira (19) – 17h15

Lazio x Parma – Quinta-feira (21) – 17h15