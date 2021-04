Juventus x Napoli: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (07/04)

Juventus e Napoli se enfrentam nesta quarta-feira (07) a partir das 13h45 (horário de Brasília), no Juventus Stadium, em jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para alcançar o líder. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Juventus x Napoli: onde vai passar o jogo ao vivo?

O clássico entre Juventus e Napoli pelo Campeonato Italiano nesta quarta-feira (07) tem transmissão em dois lugares:

No canal TNT, na tv fechada. SKY:108, CLARO/NET: 151, VIVO: 100/651, OI: 48

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

Em quarto lugar do Campeonato Italiano está a Juventus, brigando para alcançar a liderança. Contabilizando cinquenta e seis pontos, precisa continuar somando pontos e torcer por tropeços dos adversários na competição. Por fim, Demiral e Bernardeschi testaram postivo para covid-19 e por isso seguem afastados.

Enquanto isso, o Napoli vem logo atrás, em 5º também com cinquenta e seis, precisando da vitória para garantir sua posição entre os três primeiros colocados e, assim quem sabe, na liderança. Então, em seu plantel, Ghoulam segue indisponível.

Possíveis escalações de Juventus x Napoli

Possível Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Ramsey, Bentacur, Kulusevski, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

Possível Napoli: Meret (Ospina); Di Lorenzo, Maksimović, Rui, Manolas; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zieliński, Insigne, Mertens.

Últimos jogos

Ambas as equipes entraram em campo no sábado (03) pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. O Napoli goleou em 4 a 3 o Crotone jogando em casa, enquanto a Juventus ficou em 2 a 2 com o Torino.

