Juventus x Roma: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (06/02)

Juventus e Roma protagonizam o clássico italiano neste sábado (06), às 14h, no Juventus Stadium, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Neste confronto, terceiro e quarto colocado precisam da vitória para continuar na briga pela liderança. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Juventus x Roma: onde assistir ao vivo?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Band, na tv aberta, e TNT, na fechada, às 14h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma Estádio TNT.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

+ Al Ahly: conheça o adversário do Bayern de Munique no Mundial

Possíveis escalações de Juventus x Roma

Para o técnico Pirlo, a dupla Ramsey e Dybala ainda não está disponível para entrar em campo. Já Cristiano Ronaldo, depois de comemorar os seus 36 anos ontem, deve aparecer na equipe titular da Juve.

Possível Juventus: Szczesny; Bonucci, De Light, Danilo, Cuadrado; Bentacur, Chiesa, Arthur, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.

Ao time da Roma, o goleiro Mirante está recuperado, mas o técnico Paulo Fonseca garantiu que Pau Lopez continua com a titularidade. Já El Shaarawy ainda não está pronto para atuar.

Possível Roma: Pau Lopez; Ibanez, Mancini, Kumbulla, Karsdorp; Veretout, Villar, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Mayoral.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a vigésima primeira rodada do Campeonato Italiano também traz outros jogos neste fim de semana. Ademais, confira os jogos e horários.

Fiorentina 0 x 2 Inter de Milão

Atalanta x Torino – 11h

Sassuolo x Spezia – 11h

Genoa x Napoli – 16h45

Benevento x Sampdoria – Domingo – 08h30

Milan x Crotone – Domingo – 11h

Udinese x Verona – Domingo – 11h

Parma x Bologna – Domingo – 14h

Lazio x Cagliari – Domingo – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

Em quarto lugar no Campeonato Italiano com trinta e nove pontos, a Juventus precisa vencer o confronto direto se quiser diminuir a diferença com o Milan e Inter de Milão. Com os três pontos, termina a rodada em terceiro lugar com quarenta e dois. Por fim, nas oitavas da Champions, enfrenta o Porto.

Enquanto isso, a Roma, atual dona da terceira posição, possui quarenta pontos. Com o resultado em seu favor no clássico, diminui a diferença com o Milan, mas precisa contar também com uma derrota do rival. Dessa maneira, venceu doze jogos, empatou quatro e perdeu também quatro. Ademais, enfrenta o Braga na Liga Europa.