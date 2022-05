La Liga: onde assistir Sevilla x Athletic Bilbao ao vivo e horário hoje (22/05)

Disputando a classificação em torneios internacionais para a próxima temporada, Sevilla e Athletic Bilbao se enfrentam neste domingo, 22 de maio, a partir das 17h (Horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla, pela última rodada do Campeonato Espanhol. Confira onde assistir Sevilla x Athletic Bilbao ao vivo.

Onde assistir Sevilla x Athletic Bilbao ao vivo?

O jogo entre Sevilla e Athletic Bilbao hoje será transmitido ao vivo no ESPN 2 e Star +, serviço de streaming, a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o jogo do Campeonato Espanhol hoje será transmitido ao vivo pelo canal do ESPN 2, disponível somente em operadoras por assinatura neste domingo.

O Star +, do grupo Disney, também exibe o confronto para os assinantes através da plataforma para celular, tablets, computador e até mesmo na smart TV. Para tornar-se membro, acesse o site (www.starplus.com).

Informações do jogo Sevilla x Athletic Bilbao hoje:

Data: 22/05/2022

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

Campeonato Espanhol

Ocupando a 4ª posição com 67 pontos, o Sevilla busca a vitória na última rodada do Campeonato Espanhol para consagrar a vaga na Champions da próxima temporada. Se o elenco perder, aí pode ser ultrapassado pelo Betis na pontuação e, dessa maneira, disputar a Europa League.

Do outro lado, o Bilbao vem na 8ª posição com 55 pontos, contabilizando catorze vitórias, treze empates e dez derrotas na competição. O time precisa do resultado positivo para brigar pela vaga da Conference League na próxima temporada. Porém, tem que vencer e torcer por um tropeço do Villarreal.

Escalação do Sevilla: Bono; Diego Carlos, Marcos Acuña, Koundé, Jesus Navas; Rakitic, Delaney, Joan Jordán; Gómez, En-Nesyri e Ocampos. Técnico: Julen Lopetegui

Escalação do Athletic Bilbao: Unai Simón; Yeray Álvarez, Óscar De Marcos, Martínez, Yuri; Álex Berenguer, Vencedor, Dani García, Iker Muniain; Villalibre e Williams. Técnico; Marcelino García

Confira no vídeo a seguir os melhores momentos