La Liga: onde assistir Sevilla x Mallorca ao vivo e horário hoje (11/05)

Buscando a vice-liderança do Campeonato Espanhol, o Sevilla recebe o Mallorca nesta quarta-feira, a partir das 15h30 (Horário de Brasília), pela 36ª rodada da competição no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na cidade de Sevilla. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Sevilla x Mallorca ao vivo hoje.

Onde assistir Sevilla x Mallorca ao vivo?

A partida entre Sevilla e Mallorca hoje será transmitida ao vivo no canal ESPN 3 e Star +, a partir das 15h30, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Espanhol na temporada, a emissora da ESPN exibe para todos os estados do Brasil o jogo nesta quarta-feira, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Se você não é assinante, pode tornar-se membro da plataforma Star +, conhecer os valores e assistir ao vivo tanto pelo celular, tablets, computador e até na smart TV.

Informações do jogo do Sevilla x Mallorca:

Data: 11/05/2022

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na cidade de Sevilla

Onde assistir: ESPN 3 e Star +

Escalações do Sevilla x Mallorca:

Fernando e Suso são desfalques para o jogo desta quarta-feira.

Provável escalação do Sevilla: Bono; Diego Carlos, Augustinsson, Koundé, Jesus Navas; Joan Jordán, Rakitic, Papu Gómez; Lamela, Rafa Mir e Corona. Técnico: Julen Lopetegui

Os jogadores Sedlar, Greif, Ndiaye e Gallarreta são desfalques.

Provável escalação do Mallorca: Rico; Raíllo, Valjent, Oliván; Maffeo, Sevilla, Sánchez, Rodríguez, Baba, Costa; Muriqi. Técnico: Javier Aguirre

Sevilla e Mallorca no Campeonato Espanhol

Os anfitriões tem como principal objetivo nesta reta final da temporada espanhola conquistar a vice-liderança da competição e, dessa maneira, confirmar também a sua participação na Champions do ano que vem. Em terceiro lugar com 65 pontos, o Sevilla coleciona dezessete pontos, catorze empates e só quatro derrotas.

Do outro lado, o Mallorca corre contra o tempo para tentar impedir o seu rebaixamento até a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Em 18º lugar com 32 pontos, o grupo tem três pontos a menos que o primeiro colocado de fora da degola e, por isso, vê o jogo de hoje e as últimas três rodadas da temporada como extremamente cruciais em sua história.

Retrospecto de Sevilla x Mallorca:

Mallorca 1 x 1 Sevilla (Campeonato Espanhol)

Sevilla 2 x 0 Mallorca (Campeonato Espanhol)

Mallorca 0 x 2 Sevilla (Campeonato Espanhol)

Confira como foi um dos últimos jogos entre os times.